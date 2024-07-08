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Sağlık

Araştırma: TRPC5 geni eksikliği, obezite ve doğum sonrası depresyonunu tetikliyor

Araştırmacılar, TRPC5 geni eksikliğinin obezite, psikolojik sorunlar ve doğum sonrası depresyonu tetiklediğini tespit etti.

Ecem Şahinli Ögüç  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Araştırma: TRPC5 geni eksikliği, obezite ve doğum sonrası depresyonunu tetikliyor

Ankara

ABD'deki Baylor College of Medicine ve İngiltere'deki Cambridge Üniversitesinden araştırmacılar, TRPC5 geninin eksikliğinin davranışlar üzerindeki etkilerini gözlemlemek için farelerden yararlandı.

Araştırmacılar, TRPC5'in aşk, sadakat, mutluluk, sevgi gibi duyguların temel kaynağı olan oksitosin hormonu üzerinde etkili olduğunu, bu yüzden bu genin eksikliğinin obezite, anksiyete ve davranış sorunlarına yol açtığını belirledi.

TRPC5 geni eksikliği yaşayan dişi farelerde depresyon belirtileri görüldüğünü ve farelerin bebeklerine bakmakta güçlük çektiklerini gözlemleyen araştırmacılar, erkek farelerin ise kilo aldığını, anksiyete ve sosyal sorunlar yaşadığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, TRPC5 geninin obezite, psikolojik sorunlar ve doğum sonrası depresyon sorunlarının tedavisine yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Araştırmanın sonuçları "Cell" dergisinde yayımlandı.

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