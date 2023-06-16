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Sağlık

Araştırma: Bağırsak bakterisindeki değişim Alzheimer başlangıcı belirtisi olabilir

ABD'de araştırmacılar, Alzheimer hastalığının erken evrelerindeki insanların bağırsaklarında, sağlıklı insanlarınkinden farklı bakteri çeşitleri bulunduğunu tespit etti.

Can Efesoy  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Araştırma: Bağırsak bakterisindeki değişim Alzheimer başlangıcı belirtisi olabilir

Ankara

Hindustan Times'ın haberine göre, Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinden Laboratuvar ve Gen Tıbbı Profesörü Gautam Dantas ve ekibi, Alzheimer başlangıcı tanısı konulan insanların bağırsak bakterisinin sağlıklı kişilerden farklı olduğuna ve bunun Alzheimer'ın erken safhada saptanmasına yardım edebileceğine dikkati çekti.

Araştırma ekibi, araştırmaya konu olan katılımcıların Alzheimer başlangıcında olup olmadığı anlamak için beyin taraması yaptı.

Katılımcıların Alzheimer hastalarının beyninde bulunan "amyloid beta" proteinine ve merkezi sinir sisteminde bulunan "tau" proteinine sahip olup olmadığını tarayan araştırmacılar, 164 katılımcıdan 49'unda bu proteinlerin saptandığına ve Alzheimer başlangıcı olduğuna işaret etti.

Araştırma, aynı beslenme tarzına sahip olmalarına rağmen sağlıklı insanlar ile Alzheimer başlangıcı belirtisi olan kişilerin de farklı bağırsak bakterisi türlerine sahip olduğunu ortaya koydu.

Profesör Dantas, "Bağırsağın mı beyni etkilediğini, yoksa beynin mi bağırsağı etkilediğini henüz bilmiyoruz." ifadelerini kullanarak, bağırsak mikrobiyomundaki değişimin beyindeki anlamlandırılamayan değişimlerden biri olabileceğini vurguladı.

Araştırma "Science Translational Medicine" dergisinde yayımlandı.

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