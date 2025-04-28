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Sağlık

Aort damarı ikinci kez yırtılan hasta, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuştu

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, kalpten çıkan ana damar olan aortta ikinci kez yırtık tespit edilen 50 yaşındaki İhsan Arıkan, yaklaşık 8,5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Zehra Ongan  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Aort damarı ikinci kez yırtılan hasta, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuştu Fotoğraf: Zehra Ongan - AA

Eskişehir

Çalıştığı kiremit fabrikasında 6 ay önce kasık bölgesinde ağrı ve uyuşma hisseden Arıkan, başvurduğu hastanede yapılan kontrollerde aort damarının yırtılmak üzere olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilen Arıkan, burada açık kalp ameliyatı oldu.

Taburcu edildikten sonra kontrollerini düzenli yaptıran Arıkan'ın takip sürecinde, aort damarından beynine ve kollarına giden bölümde yeni bir yırtık oluştuğu ve aort kapağında da yetmezlik geliştiği belirlendi.

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Eskişehir Şehir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde görevli Doç. Dr. İbrahim Çağrı Kaya tarafından ikinci kez açık kalp ameliyatına alınan Arıkan, yaklaşık 8,5 saat süren ikinci operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

İhsan Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk rahatsızlığını çalıştığı iş yerinde yaşadığını söyledi.

Kasığındaki ağrıyla hastaneye başvurduğunu anlatan Arıkan, "Bu ağrıyı önce apandisit sandım. Sonra aort yırtığı olduğunu söylediler, iç kanamam varmış. Hemen ameliyata alınmam gerektiğini belirtip Eskişehir Şehir Hastanesine sevk ettiler. Ambulansla buraya geldiğimi hatırlıyorum." dedi.

Arıkan, aort damarında ikinci kez yırtık tespit edilmesi üzerine tüm riskleri kabul ettiğini dile getirerek, "Hocam bayramdan sonra geleyim dedim ama onlar bu süreçte riskin daha da artacağını anlattılar. Ben de 'Vadem geldiyse ölürüm ama gelmediyse yaşarım.' dedim. Önce Allah'a sonra Çağrı hocama ve ekibine güvendim. Onlar da ellerinden gerekeni yaptılar. Şükür bugünlere ulaştım." ifadelerini kullandı.

Biri otizmli olmak üzere iki çocuk babası olduğunu kaydeden Arıkan, ameliyatlarında görevli tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"İkinci ameliyat riski iki katına çıkarıyor"

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde görevli Doç. Dr. İbrahim Çağrı Kaya şu ifadeleri kullandı:

"Kontrollerde, hastanın beynini ve kollarını besleyen hayati damarların çıktığı aort kökünde yeni bir yırtık tespit ettik. Ayrıca aort kapağında da yetmezlik gelişmişti. Bu durum başlı başına çok zor bir ameliyatken bir de yeni kalp ameliyatı olmuştu. İkinci kalp ameliyatları, 'redo cerrahi' grubuna giriyor ve riski en az iki kat artırıyor."

Ameliyatın planlanmasının günler sürdüğünü aktaran Kaya, operasyonun tüm adımlarının defalarca simüle edildiğini vurguladı.

Göğüs kafesinin ikinci kez açılmasının ciddi bir risk olduğunu dile getiren Kaya, "Kalbi ortaya çıkardıktan sonra aort kapağını değiştirdik. Aynı anda yapay damar üzerinden beynine ve kollarına giden damarlara baypas yaptık. Ardından hibrit ameliyat yöntemiyle göğüs atardamarına kadar olan yaklaşık 40 santimetrelik yırtık bölgeyi kapalı yöntemle onardık. Bu tür kombine ameliyatlar, yüksek deneyim ve koordinasyon gerektiriyor." diye konuştu.

Bu tür ameliyatların nadir görüldüğünü ifade eden Kaya, "Aort yırtıkları genç hasta grubunda binde birden az rastlanan bir durum. Aynı damarda ikinci kez yırtık gelişmesi ise çok daha nadir. Bu hastaların yeniden ameliyata alınması ve sağ çıkma olasılığı çok düşüktür." dedi.

Arıkan'ın üç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alındığını belirten Kaya, birkaç gün içinde taburcu edileceğini sözlerine ekledi.

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