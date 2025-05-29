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Sağlık

Antik dönemin tedavi merkezi Asklepion, psikoterapi kongresine ev sahipliği yaptı

İzmir'in Bergama ilçesinde, ruh sağlığı alanındaki güncel gelişmeler ve grup psikoterapisinin iyileştirici yönünün ele alındığı "Uluslararası 48. Grup Psikoterapileri Kongresi" başladı.

Melike Balkaya  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Antik dönemin tedavi merkezi Asklepion, psikoterapi kongresine ev sahipliği yaptı Fotoğraf: Melike Balkaya/AA

İzmir

Antik çağın sağlık merkezi Asklepion Ören Yeri'nde, "Aile Bağları-Dünden Gelen, Yarına Kalan" temasıyla düzenlenen kongreye, alanında uzman yerli ve yabancı akademisyenler katıldı.

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Bergama Kaymakamı Avni Oral, programın açılışında, Asklepion'da 2000 yıl önce ruhsal hastalıkların tedavi edildiğini belirtti.

Geçmişle yeniden bağ kurmanın ve bu alanda yapılan çalışmaları günümüzle birleştirmenin önemli olduğunun altını çizen Oral, şöyle konuştu:

"Bu bilimsel kongre ve buradaki çalışmalar Bergama'nın tarihi tedavi geleneğini canlı tutuyor. Burası doğanın, dinin ve dramanın iyileştirme potansiyelinin keşfedildiği alandır. Sıcak ve soğuk banyolar, çamur, şifalı bitkiler ve yılan zehri uygulamalarının yanı sıra hastaların rüyaları hekimler tarafından incelenmiş ve yorumlanmıştır. Drama, tedavinin bir parçası olmuştur. Bu nedenle psikoterapistlerin bu antik bölgede kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri şaşırtıcı değildir."

Kongrenin başkanlığını yürüten Dr. Berna Gökengin ise bu etkinliği her yıl düzenleyerek alanında uzman kişilerle bilgi ve deneyim paylaşımı yaptıklarını söyledi.

Kongreyle psikodramatistlerin kendilerini geliştirdiğini vurgulayan Gökengin, "Biz kendimiz üzerinde de çalışıyoruz. Kendi dünyamızı, ruhumuzu, bilgimizi besliyoruz. Buradan alacağımızı alıp bize danışanlara, bizden yardım isteyenlere ve bilime taşıyoruz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından geleneksel halk oyunları gösterileri sunuldu.

Dört gün sürecek kongrede, duygudurum bozukluklarında grup psikoterapi uygulamaları, aile dinamikleri, günümüzün zorluklarıyla mücadele etme yöntemleri gibi konularda bildiriler sunulacak; konferanslar ve seminerler düzenlenecek.

Ayrıca uzmanlar tarafından yürütülecek interaktif oturumlarla uygulamalı atölye çalışmaları da yapılacak.

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