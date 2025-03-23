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Sağlık

Antalya Şehir Hastanesi bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacında önemli rol oynuyor

Antalya Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nedim Ongun, geçen yıl 2 Mart'ta hizmete açılan hastanenin, birçok özellikli birimleriyle yerli ve yabancı hastalara hizmet verdiğini bildirdi.

Hatice Özdemir Tosun  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
Antalya Şehir Hastanesi bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacında önemli rol oynuyor

Antalya

Ongun, yaptığı yazılı açıklamada, bir yılını dolduran hastanenin kentin ve bölgenin sağlık hizmetini karşılamada önemli rol üstlendiğini belirtti.

Hastanede bir yılda 340 bini acil serviste olmak üzere 1 milyon 725 bin muayene gerçekleştirildiğini aktaran Ongun, 18 bini özellikli işlemler olmak üzere 71 bin operasyon yapıldığını kaydetti.

Hastaların 8 bin 510'unun yoğun bakımda, 47 bin 400'ünün de servislerde yatarak tedavi gördüğünü vurgulayan Ongun, hastanede 912 bin görüntüleme hizmeti verildiğini ve 2 bin 300 doğumun gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hastanede kapsamlı sağlık hizmeti sunulduğunu vurgulayan Ongun, şunları ifade etti:

"Hastanemiz yeni doğan çocuk ve erişkin yoğun bakım alanları, kalp merkezi, kapsamlı onkoloji merkezi, yanık merkezi, ileri düzeyde cerrahi birimleri, nöromusküler hastalıklar merkezi, obezite merkezi, kemik iliği transplantasyon merkezi gibi birçok özellikli birimiyle aktif olarak hizmet vermektedir. Eğitim klinikleri ve deneyimli kadrosuyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Şehir Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak faaliyetlerine devam eden hastanemiz, her geçen gün artan özellikli birimleri ve hizmet sunum alanları ile bölgemizin en büyük sağlık kuruluşu olarak ilimiz, bölgemiz ve tüm dünyadan gelecek hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam edecektir."

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