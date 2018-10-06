Sağlık Bakanlığınca hastaneler bünyesinde hizmet veren Gebe Okulları'nda verilen eğitimlerde annelerin bebeklerini iki yaş ve ötesine kadar emzirmeleri gerektiği anlatılıyor.

ANKARA - Ayşe Şensoy Boztepe,Duygu Yener

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Melikşah Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne sütünün bir annenin bebeğine verebileceği en güzel hediye, bir bebeği beslemenin en sağlıklı ve en doğal yolu olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütünün de bebeklere ilk 6 ay boyunca yalnızca anne sütü verilmesini, emzirmenin iki yaş ve ötesine kadar devam edilmesini önerdiğini vurgulayan Keskin, "Gebelik okulumuzda 8 haftalık eğitim programında anne sütü önemi konusunda farkındalığı artırmak için çalışmalar yapmaktayız. Daha sağlıklı nesiller için tüm annelerimizi ilk 6 ay yalnızca anne sütü, iki yaş ve ötesine kadar da anne sütünün devam edilmesi konusunda destekliyoruz." dedi.

"Emzirme oranı nispeten yükseldi"

Keskin, Türkiye'de 1 yaşından daha uzun süre emziren annelerin oranının yüzde 28 olduğunu ifade etti.

Amaçlarının doğum sonrası bebeklerin tıbbi bir gerekçe olmadıkça mümkün olan en yakın zamanda anne sütü almasını sağlamak olduğunu vurgulayan Keskin, bu kapsamda gebelerin takibinin yapıldığı poliklinikler ve gebelik sonrası izlenimlerin yapıldığı alanlarda çalışan tüm sağlık profesyonellerinin, emzirme ve anne sütünün önemi konusunda hastaları bilgilendirdiğini anlattı.

Yeni anne ve anne adaylarına bu alanlarda görsel ve işitsel materyaller ile anne sütü konusunda bilgi verildiğini aktaran Keskin, şöyle devam etti:

"Yine doğum sonrası problem yaşayan hastalarımızın anne sütüne devam etmesine imkan tanımak amacıyla Anne Sütü ve Relaktasyon Polikliniğimizde problem yaşayan annelerimize emzirme teknikleri ve yaşanan problemlerin çözümüne yönelik bilgilendirme yapılmaktadır. Anne adaylarımız bu eğitimlerden çok memnun. Bu eğitimler neticesinde emzirme oranının da nispeten yükseldiğini düşünüyoruz. Anne adaylarının ve genç annelerin bulunduğu tüm ortamlarda bu eğitimlerden olumlu dönüşler alıyoruz."

"Bebeğimize vermemiz gereken en güzel hazine"

Gebe Okulu'nda 8 hafta süren eğitimlere katılan Tuğba Akbaba da eğitimlere normal doğumu teşvikle başladıklarını belirterek, "Gebelik Okulu sayesinde doğumun bir acıdan ziyade mucize olduğuna inandık ve başardık. Normal doğum ile anne sütünü bütünleştirdik, bebeklerimize sağlıklı bir gelecek sağladık. Anne sütü sadece ilk 6 ay değil emzirebildiğimiz kadar bebeğimize vermemiz gereken en güzel hazine." diye konuştu.

Gebe Okuluna geldiğinde emzirmenin anne ve çocuk için ne kadar faydalı olduğunu öğrendiğini belirten Özlem Çolak da "Bebeğin ilk 6 ay yalnızca anne sütünü alması gerektiği konusunda bilinçlendik. Eğitimlere katılan çoğu anne adayının normal doğum yapmanın yanında çocuklarına uzun süre anne sütü verdiğini gördüm. Ben de bebeğimi ek gıdalara geçtiğimde dahi emzirmeye devam edeceğim." dedi.