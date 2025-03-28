Anne adayları doğru emzirme tekniğini "gebe okullarında" öğreniyor
Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı hastanelerde açılan gebe okullarında, 2019'dan bu yana 1 milyon 264 bin 188 anne adayı, bebek bakımı, emzirme gibi konularda eğitim alarak doğuma ve doğum sonrasına hazırlandı.
Ankara
Türkiye genelinde 442 gebe okulunda annelere özellikle doğumdan sonra bebeklerini doğru teknikle emzirmesi ve olumsuzlukların önüne geçilmesi konusunda da eğitim veriliyor.
Gebelik, doğum ve lohusalık dönemlerini kapsayan 43 konu başlığında 4 hafta süren gebe okullarında 6 yılda 1 milyon 264 bin 188 gebe eğitim aldı.
Okulda, gebelikte bakım ve beslenme, doğum eyleminde nefes teknikleri, gebelik egzersizleri, bebek bakımı, bebek masajı, anne sütünün önemi, emzirme teknikleri gibi eğitim başlıkları bulunuyor.
Eğitimler, konusunda uzmanlar ve ebeler eşliğinde veriliyor.
Doğru emzirme teknikleri
Doğum öncesi alınan eğitimin yanı sıra doğum sonrasında annelerin doğru emzirme tekniklerini uygulaması da büyük önem taşıyor.
Etlik Şehir Hastanesi Yenidoğan Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ayşen Sumru Kavurt, AA muhabirine, anne adaylarının bebeklerini emzirirken soluk borusuna süt kaçma durumundan korkmamaları gerektiğini, bunun alınacak tedbirlerle önlenebileceğini söyledi.
Kavurt, yanlış emzirme pozisyonu, annenin sütünün çok hızlı gelmesi, bebeğin emme, yutma, nefes alma koordinasyonunun tam gelişmemesi, bebeğinin burnunun tıkalı olması, çok hızlı ve heyecanlı emme istediğinin bebeğin soluk borusuna süt kaçmasında öne çıkan nedenler içinde yer aldığını ifade etti.
"Emzirirken, bebeğin boynunun bükülmediğine dikkat edilmeli"
Annenin rahat pozisyonda, oturarak bebeğini emzirmesi gerektiğine işaret eden Kavurt, "Bu durum bebeğine düzgün açı vermesi için önemlidir. Emzirirken baş ve gövde düz bir hatta olmalı. Mümkünse bebeğin başı biraz daha yukarıda olmalı. Emzirirken bebeğin boynunun bükülmediğine dikkat edilmeli." dedi.
Kavurt, özellikle prematüre bebeklerde emme, yutma ve nefes alma koordinasyonunun tam gelişmemesi nedeniyle anne sütünün nefes borusuna kaçabildiğini anlattı.
Annelerin böyle durumlarda bebeklerini daha sabırlı ve dikkatli emzirmesi gerektiğine dikkati çeken Kavurt, şunları kaydetti:
"Bebeğin yutma ritimlerini izlemek oldukça önemli. Kısa kısa emzirme molaları vermek gerekir. Anne sütünün çok hızlı gelmesi de yine emzirme sırasında anne sütünün genze kaçmasında bir etken. Özellikle sütün çok hızlı, yoğun bir şekilde bebeğin ağzına gelmesi, bebeğin sütü doğru yutmamasına neden olabilir. Böyle durumlarda anneler öncesinde biraz sütünü sağabilir."
Kavurt, bebeğin soluk borusuna süt kaçma durumunun yaşanması halinde yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.
Bu durumun yoğun öksürükle kendini gösterdiğine işaret eden Kavurt, şöyle konuştu:
"Çünkü bebekler yoğun öksürük refleksiyle sütü dışarıya atmaya çalışır. Sütün solunum yollarını kısmen veya tamamen tıkaması nedeniyle nefes alıp vermede zorluk görebiliriz. Bebeğe giden oksijenin azalması sebebiyle dudak çevresinde ya da cildinde morarma olabilir. Annelerin bebeklerini öncelikle dik pozisyonda tutması gerekir. Hemen sırtüstü pozisyonda yatırmamaları gerekir. Eğer bebek öksürüyorsa bu öksürük refleksinin devamını sağlamak için sırtına hafifçe vurulabilir. Bebek yüzüstü olacak şekilde annenin koluna yatırılıp ve başının biraz daha aşağıda kalması sağlanmalı ve avuç içiyle de omuzların arasına nazik ancak kararlı şekilde vurarak solunum yollarından sütün temizlenmesi gerekmektedir."
Kavurt, ailenin bebeğin öksürüğünün ve nefes alıp vermekte zorlanmasının devam etmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini bildirdi.
"Eğitimler çevrim içi olarak da alınabiliyor"
Etlik Şehir Hastanesi Laktasyon Ebesi Sultan Uçar ise doğum sonrası annelere, bebek beslenmesi ve bebek bakımıyla ilgili eğitimlerin verildiğini ifade ederek, eğitimlerin hem yüz yüze hem de çevrim içi verildiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.