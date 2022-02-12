Ankara Şehir Hastanesinden klinik araştırmalar alanında iş birliği
Ankara Şehir Hastanesi onkoloji, kardiyoloji, enfeksiyon ve aşının öncelikli olduğu klinik araştırmalar alanında MSD Türkiye ile iş birliğine imza attı.
Ankara
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Doç. Dr. Tolga Karakan, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel, MSD Türkiye Bölgesi Genel Müdürü Gözde Güllüoğlu ve MSD Türkiye, Ortadoğu ve Mısır Klinik Araştırmalar Direktörü Betül Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Şehir Hastanesinde düzenlenen toplantıda, klinik araştırmalar alanında yürütülecek bilimsel çalışmalara ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.
TİTCK Başkanı Karakan, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 aşı çalışmalarının Faz 1 klinik araştırma merkezlerinin önemini tekrar gündeme getirdiğine ve Türkiye'nin birçok yerinde bu merkezlerin hızlı bir şekilde açıldığına dikkati çekti.
"Tıbbi farmakologların merkezlerde görev yapması çok önemli"
Doç. Dr. Karakan, merkezlerin uluslararası standartlara uygun şekilde oluşturulduğunu vurgulayarak, klinik araştırmaların başarılı olabilmesi için bu alanda yetişmiş insan kaynağının gerekliliğine de işaret etti.
Bu çerçevede tıbbi farmakologları TİTCK'nın Klinik Araştırmalar Dairesinde istihdam etmeye ve Faz 1 çalışmalarının başlangıcında pratik ve eğitim amaçlı merkezlere göndermeye özen gösterdiklerinin altın çizen Karakan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Tıbbi farmakologların eğitimleri sonrası bu merkezlerde görev yapması çok önemli. Ülke olarak klinik pratiğimiz çok iyi bir durumda. Ama dokümantasyona geldiğimizde bazı konularda zayıf kalıyoruz. Aslında klinik araştırmaların ana unsuru da dokümantasyon. Dokümantasyonun çok iyi tutulması gerekiyor. Bu projeyle beraber bir farkındalık oluşacağına inanıyoruz. Yani kurumumuzda çalışan arkadaşlarımız sahaya indiğinde; kurum içindeki bilgi aktarımıyla beraber işleyişin daha da hızlanacağını düşünüyoruz."
Karakan, "İnşallah ilerleyen günlerde bu merkezlerimize daha çok çalışma gelecek. Hastalarımız bu yenilikçi tedavilere daha çok erişebilecek." diye konuştu.
"166 klinik çalışma kampüsümüzde yapıldı"
Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Surel de Faz 2-3-4 klinik araştırmalarının takibi için oluşturulan Şehit Eczacı Taki Türkyılmaz Klinik Araştırmalar Merkezi'nin yakın zamanda hizmete açıldığını anımsattı.
Merkezin klinik araştırmaları kontrol etme, izin ve etüt süreçlerinin daha kapsamlı bir şekilde yürütülmesi görevlerini üstlendiğini vurgulayan Surel, "166 klinik çalışma bizim kampüsümüzde yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Yine aşı çalışmalarının getirdiği ivme ile beraber, ayrı bir binada Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezimiz var. Burada şu anda milli aşılarımızın faz çalışmalarını yürütüyoruz." bilgisini paylaştı.
"Ülkemizin bu noktada çok ciddi mesafe alacağına inanıyoruz"
Ayrıca Onkoloji Hastanesinde Onkoloji Klinik Araştırmalar Merkezi, Genel Hastane bünyesinde Klinik Araştırma Merkezi'nin de faaliyet gösterdiğini, Faz 1 çalışmaları için uluslararası standartları taşıyan 24 yataklı merkezin bulunduğunu anlatan Surel, şunları kaydetti:
"Bu bizim için başlangıç, ülkemizin bu noktada çok ciddi mesafe alacağına inanıyoruz. Bir kurumun en büyük sermayesi, o kurum için kendi alanında hayaller kuran çalışanlarıdır. Biz mümkün mertebe çalıştığımız yerde hiçbir mesai arkadaşımızın, mesleği ile ilgili hayallerinin önüne geçmemeye çalıştık. Onlar hayal kursunlar, biz de o hayallerin gerçekleşmesi için kolaylık sağlayalım istedik.
Son derece profesyonel bir ekibimiz var. Benim idareci olarak tek hayalim, bu kapasitenin en yüksek oranda çalışması, en yüksek oranda ülkemize, insanımıza ve kurumumuza katkı verecek hale gelmesidir. El birliğiyle bu hedeflere çok kısa zamanda ulaşabileceğimizi düşünüyorum."
Yeni ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarına katkı sağlayacak
MSD Türkiye Bölgesi'nin Genel Müdürü Güllüoğlu ise Ankara Şehir Hastanesi ile yürütülecek klinik çalışmalardaki iş birliğinin öncelikli olarak onkoloji, kardiyoloji, enfeksiyon ve aşı alanlarını kapsadığını ifade etti.
Devlet-şehir hastaneleri-sanayi iş birliğinde klinik araştırmalar alanındaki potansiyelin ortaya çıkarılmasını amaçladıklarını vurgulayan Güllüoğlu, "Toplumun daha sağlıklı bir yaşam sürmesi ve yenilikçi tedavilere daha erken ulaşabilmesi adına gerçekleştirdiğimiz yeni iş birliğimizin sonuçlarını en kısa sürede alacağımıza yürekten inanıyorum." dedi.
MSD Türkiye, Ortadoğu ve Mısır Klinik Araştırmalar Direktörü Erdoğan ise iş birliğinin yeni ilaç ve aşıların geliştirilmesi, tedavi ve aşılara erişimin sağlanması gibi konulara önemli katkı sağlayacağını söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.