Dolar
27.88
Euro
29.40
Altın
1,915.37
ETH/USDT
1,581.00
BTC/USDT
27,698.00
BIST 100
7,975.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da Mağdur Hakları Danışma Kurulu toplantısında konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Sağlık

Anestezi uzmanları ameliyatlarda cerrahi ekibin en büyük yardımcısı oluyor

Her gün hastanelerde onlarca ameliyatın altyapısını hazırlayan, hastalar için en uygun anestezi yöntemini belirleyen anestezi uzmanları, insanların sağlığına kavuşması için doktorların ameliyathanedeki en büyük yardımcısı oluyor.

Emre Ilıkan, Nevzat Umut Uzel  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Anestezi uzmanları ameliyatlarda cerrahi ekibin en büyük yardımcısı oluyor

Van

Hasta uyutma, uyandırma, ameliyat süresince takip ve gerekli tedavinin uygulanması gibi birçok görevi titizlikle yürüten anestezi uzmanları, ameliyat sonrası ağrıların dindirilmesi, anestezinin etkilerinin takibi ve ortadan kalkması gibi önemli görevler üstleniyor.

Anadolu Ajansı ekibi, 16 Ekim Dünya Anestezi Günü'nde Van'daki anestezi uzmanlarını fotoğrafladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde görevli anestezi hekim, tekniker ve teknisyenleri de doktor ve diğer sağlık çalışanlarıyla beraber hastaları sağlığına kavuşturmak için çaba gösteriyor.

Doktorların ameliyatlardaki en büyük yardımcıları olan anestezi uzmanları, cerrahi ekibin işini kolaylaştırmak ve hastaların sağlıkla uyanmasını sağlamak için gelişen teknolojiyi ve yeni tıbbi uygulamaları da yakından takip ediyor.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, AA muhabirine, anestezinin ilk kez bir hastaya 16 Ekim 1946'da ABD'de Dr. John Collins Waren tarafından uygulandığını, bundan dolayı 16 Ekim'in "Dünya Anestezi Günü" olarak kutlandığını söyledi.

Modern anestezinin son yıllarda büyük ilerleme kaydettiğini belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Son teknolojik cihazlarla hizmet verdiğimiz tıp merkezimizde personelimiz, hastalara şifa olmak için gece gündüz demeden özveriyle çalışıyor. Biz de her zaman yanlarındayız. Anestezi ekibimiz perdenin arka tarafındaki kahramanlarımız. Kovid-19 salgınına karşı da en ön cephede yer alan anestezi ekibimiz, ameliyathanelerde ve yoğun bakımlarda hastaları iyileştirmek için yoğun çaba sarf etti. Çok önemli çalışmalara imza attılar. Fedakarlıklarına şahit olduk. İyi ki varlar. Tüm anestezi hekim, tekniker ve teknisyenlerimizin gününü kutluyorum."

"Halk arasında anestezi çok bilinmeyen bir meslek"

Van YYÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nureddin Yüzkat ise anestezi hekim, teknisyen ve teknikerlerinin ameliyathanelerin ve yoğun bakımların gizli kahramanları olduğunu ifade etti.

Anestezinin hem cerrahi konforu hem de hastanın güvenliğini sağladığını anlatan Yüzkat, şöyle konuştu:

"Ameliyathanede işlemler ekip ruhuyla yapılır. Görünen sadece cerrahi kısımdır fakat arkada kocaman bir ekip var. Anestezi hekimleri, teknikerleri ve teknisyenler de bu ekibin önemli bir parçası. Merkezimizde 13 ameliyathane odası var. 8 öğretim üyesi, 27 asistan, birçok anestezi teknikeri ve teknisyenlerimiz görev yapıyor. Halk arasında anestezi çok bilinmeyen bir meslek. Şu an teknolojik imkanların en çok kullandığı alanlardan biri anestezidir. İmkanlar sayesinde hastanın kaç saat uyutulacağını, uyandırılacağını, hangi duyusunun uyuşturulacağını rahatlıkla biliyoruz. Acil ameliyatlar için ekiplerimiz hazırda bekliyor. Tüm meslektaşlarımın ve teknikerlerimizin gününü kutluyorum."

"Başarılı geçen operasyonlarla motivasyonumuz yükseliyor"

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Selin Deniz de anestezinin dikkat gerektiren bir meslek olduğunu vurguladı.

Hastanın cerrahi müdahale sırasındaki tüm yaşam fonksiyonu ve güvenliğinin anestezi ekibince takip edildiğini dile getiren Deniz, "Ameliyat süresince hastaların başından ayrılmıyoruz. Gerekli takibi yapıyoruz. Anestezi, hastaların hayati fonksiyonu açısından oldukça önemlidir. Ameliyathanelere dışarıdan kimse girmediği için anestezi ekibi pek fazla bilinmez fakat burası çok ayrı bir dünya. Cerrahi müdahalelerde biz de hastayı stabil tutmaya çalışıyoruz. Gözümüz hem hastada hem de monitörde. Tüm fonksiyonlarını anlık takip ediyoruz. Başarılı geçen operasyonlarla motivasyonumuz yükseliyor." diye konuştu.

Anestezi teknikeri Mustafa Alibeyoğlu ise "30 yıldır yaptığım mesleğimin zor olduğu kadar güzel yanları da var. Anestezi teknikerliğini gençlere de öneriyorum. Mesleğimiz çok dikkat gerektiriyor. Hastaların hayata tutunmalarını görünce büyük bir mutluluk, kayıplarda derin üzüntü yaşıyoruz. İşimi severek yapıyorum." dedi.

İki çocuk annesi Gülşen Ulu da hastaları iyileştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Mesleğimi çok seviyorum. 15 yıldır görev yapıyorum. Başarılı geçen operasyonların mutluluğunu yaşıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla bir aile ortamımız var. Çocuklarını ameliyata getiren anneler çok duygulanıyor. Evlatlarını gözü yaşlı şekilde bize emanet ediyorlar. Bize çok güveniyorlar. Biz de kendi evladımız gibi ilgileniyoruz. Acılarını içimizde hissediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FAO destekçisi, oyuncu Engin Altan Düzyatan'dan su tasarrufu çağrısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 94. sayısını yayımladı
Yardım malzemeleri taşıyan TCG Bayraktar, Libya'ya ulaştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Lavrov'la telefonda görüştü
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

Anestezi uzmanları ameliyatlarda cerrahi ekibin en büyük yardımcısı oluyor

Anestezi uzmanları ameliyatlarda cerrahi ekibin en büyük yardımcısı oluyor

Doğaseverler "Vanadokya"da yürüyüş yaptı

Vanlı kadınlar dağların eteklerinden topladıkları cevizi birçok şehre gönderiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'nı da hep birlikte bir kardeşlik hukuku içinde inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'nı da hep birlikte bir kardeşlik hukuku içinde inşa edeceğiz
Van ve çevre illerde kuşların konakladığı 50'ye yakın alanın koruma planları hazırlandı

Van ve çevre illerde kuşların konakladığı 50'ye yakın alanın koruma planları hazırlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gazze'nin en temel haklarından mahrum bırakılması her türlü insani değere aykırıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gazze'nin en temel haklarından mahrum bırakılması her türlü insani değere aykırıdır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet