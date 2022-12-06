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Sağlık

Almanya'da virüs salgını nedeniyle çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu

Almanya'da RVS virüsü salgını nedeniyle birçok çocuk hastanesinin yoğum bakım ünitelerinin kapasitelerinin dolduğu bildirildi.

Mesut Zeyrek   | 06.12.2022
Almanya'da virüs salgını nedeniyle çocuk hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doldu Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Köln

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamada, ülkedeki çocuk bakım ünitelerine ilişkin "felaket bir durum yaşanıyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, salgın nedeniyle çocuk hastanelerinin yoğum bakım ünitelerinde yaşanan yoğunluktan dolayı hastaların 100 kilometreden daha uzak başka hastanelere nakledildiği, bazı acil durumda ameliyat edilmesi gereken çocukların üç gün bekletilmek zorunda kalındığı belirtildi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) yayımladığı raporda, yaşanan yoğunluğun önümüzdeki haftalarda daha da artmasının beklendiğini kaydetti.

Pediatrik yoğun bakım uzmanı doktor Michael Sasse ise "Çocuklar artık onlara bakamadığımız için ölüyor." açıklamasında bulundu.

Hastanelerin yoğun bakım servislerinde zaten bir yoğunluk yaşandığını belirten uzmanlar, RVS virüsü salgını nedeniyle bu yoğunluğun aşırı şekilde arttığı, bazı hastanelerin maksimum hasta sayısına ulaştığını kaydetti.

Yaşanan salgın ve hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı federal eyaletlerin birlikte çalışarak bu sorunla mücadele ettiği kaydedildi.

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