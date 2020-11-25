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Sağlık

Akciğer kanseri risk faktörlerini öğrenme olanağı sunan internet sitesi hayata geçirildi

Türk Tıbbi Onkoloji Derneğince kullanıma sunulan akcigerimiziokuyoruz.com sitesinde, akciğer kanserine dair belirti, risk faktörleri ve yaygınlık gibi bilgilere ulaşılabiliyor.

Lale Bildirici   | 25.11.2020
Akciğer kanseri risk faktörlerini öğrenme olanağı sunan internet sitesi hayata geçirildi

İstanbul

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD), akciğer kanserine karşı farkındalığı artırmak için AstraZeneca'nın desteğiyle "Akciğerimizi Okuyoruz" internet sitesini kullanıma sundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, www.akcigerimiziokuyoruz.com adresinden ulaşılabilen sitede, Türkiye'nin görülme sıklığında yüz binde 36,9 ile dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığı akciğer kanserine dair belirti, risk faktörleri ve yaygınlık gibi yararlı bilgilere ulaşılabiliyor.

Sitede yer alan "Akciğerimizi Okuyoruz Testi"ne giren ziyaretçiler, birkaç sorudan oluşan formu doldurup akciğer kanseri risk faktörlerinin hangilerine maruz kaldıklarına dair fikir edinebiliyor. Test sonucunda akciğer kanseri risklerine dair bilgilendirilen ziyaretçiler, risk faktörlerinin azaltılabilmesine yönelik önerilerin bulunduğu resmi kaynaklara yönlendiriliyor.

TTOD Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Özlem Sönmez, akciğer kanserinin tedavi edilebilen ve risk faktörlerinin azaltılması durumunda önlenebilen bir hastalık olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Akciğer kanseri hem ülkemizde hem de dünyada kanserden kaynaklanan ölümlerin en yaygın sebebi. Türkiye'de her yıl yaklaşık 34 bin 703 yeni akciğer kanseri olgusunun ortaya çıktığı hesaplanıyor. 2018 yılında dünyada 2 milyona yakın yeni akciğer vakası görüldüğü tahmin ediliyor. Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı'nda, kamuoyunu akciğer kanserinin risklerine dair bilgilendirmeyi ve herkesin kendi risk seviyesine dair fikir sahibi olabilmesini amaçlayan bu faydalı kaynağı hizmete sunmaktan mutluluk duyuyoruz."

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