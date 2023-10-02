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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar’da “Expo 2023 Doha” fuarı kapsamında gerçekleştirilen Türkiye- Katar Ticaret Heyeti Toplantısı’nda konuşuyor.
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Sağlık

2023 Nobel Tıp Ödülü'nü Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD'li Drew Weissman kazandı

Zeynep Katre Oran  | 02.10.2023 - Güncelleme : 02.10.2023
2023 Nobel Tıp Ödülü'nü Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD'li Drew Weissman kazandı

Ankara
2023 Nobel Tıp Ödülü'nü Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD'li Drew Weissman kazandı.

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