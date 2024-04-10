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Sağlık

112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları gereksiz çağrılardan şikayetçi

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de kesintisiz hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, gelen gereksiz çağrıların işlerini aksatmasından şikayetçi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları gereksiz çağrılardan şikayetçi Fotoğraf: Cem Genco - AA

Ankara

Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde vatandaşların huzurlu ve güvenli bayram geçirmesi için yaklaşık 150 personel yoğun mesai yürütüyor.

Emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve orman birimleriyle beraber koordineli çalışan Çağrı Merkezi, bayram tatili boyunca da vatandaşlara kesintisiz hizmet sunuyor.

Vatandaşlardan gelen acil çağrıları ilk karşılayan Merkezde, ambulans talepleri, münferit asayiş ve trafik olayları ilgili kurumlara yönlendiriliyor.

"Gereksiz yere aramamalarını rica ediyoruz"

112 Acil Çağrı Merkezi Sorumlusu Erdem Korkut, AA muhabirine açıklamasında, acil olmayan çağrılar da aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün bile 'Ocağım bozuldu, gelip tamir eder misiniz?', 'Düdüklü tenceremin kapağı açılmıyor, yardımcı olur musunuz?', gibi talepler olabiliyor. Bazen taksi talebinde bulunabiliyorlar ya da otobüs saatlerini öğrenmek isteyebiliyorlar. Maalesef bunun gibi çağrılarla da mücadele etmek zorunda kalabiliyoruz. Bu noktada da vatandaşlarımızdan isteğimiz, yapılan bu tarz çağrılar, acil çağrıların önüne geçmiş oluyor. Bizim için bir saniyenin bile önemi var. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet göstermelerini ve gereksiz yere aramamalarını önemle rica ediyoruz."

Yabancıların acil çağrı taleplerini de karşıladıklarını vurgulayan Korkut, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça acil çağrı desteğine sahip olduklarını bildirdi.

Korkut, bazı araçlarda bulunan E-Çağrı sistemi, işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için Engelsiz 112 mobil aplikasyonu ile AFAD Acil Çağrı uygulaması hakkında da bilgiler verdi.

"Bu bayramda da görevimizin başındayız"

Çağrı merkezinde görevli polis memuru Kevser Alp de çağrı yönlendirici olarak çalıştığını belirterek, "Emniyet Teşkilatı olarak her bayramda olduğu gibi bu bayramda da görevimizin başındayız. Şu an hatlarımız sakin. Çağrı alıcı arkadaşlarımızın aldığı ihbarları Emniyet birimi olarak karşılıyorum. Alınan ihbarlara ekip yönlendirmesi yapıyorum." dedi.

Evli çift birlikte mesai yapıyor

Çağrı merkezinde itfaiye personeli olan eşi Fatih Coşkun, sağlık personeli eşi Tuğba Coşkun ile birlikte görev yapıyor.

Eşiyle 4 yıl önce çağrı merkezinde tanıştıklarını belirten Fatih Coşkun, "Birlikte görev yapmak güzel bir duygu. Bazen birbirimizle paslaşıyoruz, olaylar hakkında, ekip yönlendirme konusunda yardımımız oluyor. Çok fazla özlemimiz olmuyor zaten genel itibarıyla nöbetlerimiz aynı günler oluyor." dedi.

Sağlık personeli Tuğba Coşkun ise eşiyle birlikte çalışmanın güzel bir duygu olduğunu ve bayramın birinci günü de beraber nöbetçi olduklarını söyledi.

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