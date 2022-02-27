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Rusya-Ukrayna krizi

Rusya bazı ülkelere hava sahasını kapattı

Rusya'nın, Litvanya, Letonya, Slovenya ve Estonya uçaklarına hava sahasını kapattığı bildirildi.

Ali Cura   | 27.02.2022
Rusya bazı ülkelere hava sahasını kapattı

Moskova

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin uçaklarına getirilen yasaklama kararının, Rus uçaklarının bu devletlerdeki uçuşlarının yasaklanmasına cevap olarak verildiği belirtildi.

Kararın transit uçuşları da kapsadığı kaydedildi.

İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya ve Estonya, hava sahalarını Rusya'ya kapatma kararı almıştı.

Rusya da cevaben İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya ve Romanya'ya hava sahasını kapatmıştı.

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