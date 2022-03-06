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Spor, Rusya-Ukrayna krizi

Rus bombalarından kaçan Ukraynalı tenisçi, Lyon Açık'ta final oynadı

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası memleketi Odessa'dan kaçan Dayana Yastremska, WTA etkinliğinde final oynama başarısı gösterdi ve turnuvada kazandığı parayı ülkesine bağışladığını açıkladı.

Fatih Erel   | 06.03.2022
Rus bombalarından kaçan Ukraynalı tenisçi, Lyon Açık'ta final oynadı

İstanbul

Ukraynalı kadın tenisçi Dayana Yastremska, geçen hafta ülkesinde Rus bombalarından kaçtıktan sonra mücadele ettiği Lyon Açık'ta final oynama başarısı gösterdi.

Fransa'nın Lyon kentinde oynanan final karşılaşmasında Yastremska, Çinli rakibi Zhang Shuai'ye 6-3, 3-6, 6-4'lük setlerle 2-1 yenilerek turnuvayı ikinci sırada bitirdi. Shuai, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Final maçı sonrası konuşan Ukraynalı sporcu, turnuvadan kazandığı parayı ülkesine bağışlayacağını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası turnuvadan bir hafta önce memleketi Odessa'da ailesi ile 2 gün yer altı otoparkında kalan ve ardından Tuna nehrinden botla Romanya'ya geçen Yastremska, Lyon Açık'a katılmıştı.

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