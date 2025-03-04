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Yaşam, Ramazan 2025

İzmir'de kahvehanede sahur geleneği 9 yıldır sürdürülüyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir mahallenin sakinleri, ramazan ayı boyunca kahvehanede buluşarak sahurlarını yapıyor.

Turgay Konuralp  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
İzmir'de kahvehanede sahur geleneği 9 yıldır sürdürülüyor Fotoğraf: Turgay Konuralp/AA

İzmir

Üç Eylül Mahallesi muhtarı Mehmet Çetin'in işlettiği kahvehanede 9 yıldır yaşatılan sahur geleneği için her gece bir hayırsever bağış yapıyor.

Tasavvuf müziği dinletisinin sunulup ilahilerin seslendirildiği etkinlikte mahalleli birlikte sahur yapıyor.

Mahalle muhtarı Çetin, AA muhabirine, etkinliğin geleneksel hale geldiğini söyledi.

Her gün bir hayırseverin etkinliği organize ettiğini anlatan Çetin, "Buradaki sahur buluşmalarımızda eskilerden gelen birlik, beraberlik ve kaynaşmayı bir arada sağlıyoruz. 11 ayın sultanı ramazan ayının huzurunu yaşamak farklı bir duygu, biz de zengin, fakir demeden kahvehanemizin kapısı herkese açıktır. İnşallah önümüzdeki yıllarda da her ramazan ayında bu geleneği sürdüreceğiz." dedi.

Selahattin Aktaşoğlu da ramazanın birlik beraberlik ruhunu yaşatmayı amaçladıklarını ifade ederek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.


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