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Yaşam, Ramazan 2025

Farklı coğrafyalardan öğrenciler, Türkiye’de ramazanı birlikte geçiriyor

Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler, farklı kültürlerden arkadaşlarıyla iftar sofralarında buluşmaktan keyif aldıklarını ve ramazanı Türkiye'de geçirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Farklı coğrafyalardan öğrenciler, Türkiye’de ramazanı birlikte geçiriyor Fotoğraf: Didem Mente/AA

Ankara

Orta Doğu ülkelerinden uluslararası öğrenciler, yaşadıkları ramazan heyecanını AA muhabirine anlattı.

Başkent Üniversitesinde Film Tasarımı Bölümü 4. sınıf öğrencisi Filistinli Abdurrahman Essam, Filistinli Öğrenciler Derneğinin Ankara temsilcisi olduğunu söyledi.

Essam, 4 senedir Türkiye'de yaşadığını, ramazanı Türkiye'de geçirdiği için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Burada kendimizi yabancı gibi hissetmiyoruz. Şahsen, ramazan başladığından beri hiçbir gün evimde iftar yapmadım." diyen Essam, her gün kalabalık iftar sofralarına katıldığını söyledi.

Essam, "Ramazan burada çok güzel bir şekilde yaşanıyor. Müslüman bir ülkede ezan duyuyoruz. Bu, bizi mutlu ediyor, kendimizi yabancı hissettirmiyor." ifadelerini kullanarak, ülkesini özlediğini belirtti.

"Gazze, çok zor durumda, hala abluka altında, hala gıda bile yeterince verilmiyor." diyen Essam, hayatı boyunca Mescid-i Aksa'ya gidememenin burukluğunu yaşadığını dile getirdi.

Essam, "Dua ediyoruz, en yakın zamanda bu soykırımcılar, bu işgalcilerden kurtulacağız inşallah. Allah bize en yakın zamanda Mescid-i Aksa'da namaz kılmayı nasip etsin." dedi.

"Ramazan'ı burada tanıdım"

Suriyeli Muhammed El Hasen de Ankara Üniversitesinde okuduğunu, 6 yıldır Türkiye'de olduğunu belirterek, yaz aylarında Suriye'ye gittiğini anlattı.

Hasen, Türkiye'de ramazanı arkadaşlarıyla geçirdiğini, eğlenceli olduğunu ifade ederek, "Hayatımda ramazanların çoğunu burada geçirdim. Ramazanı burada tanıdım." diye konuştu.

Suriye'de de ramazanın tadının ayrı olduğunu, ailesiyle ve akrabalarıyla geçirdiğini anlatan Hasen, "Şimdi öğrenciyim, ülkeme hizmet amacıyla burada okuyorum. Okulumu bitirdikten sonra gideceğim." dedi.

Hasen, "Suriye'de en çok aile ortamını özlüyorum." diye konuştu.

"Arkadaşlarımızla iftar yapıyoruz"

Mimarlık öğrencisi Ürdünlü Mesa Yousef de ikinci sınıfta okuduğunu ve 5 yıldır Ankara'da yaşadığını, lise eğitimini de Türkiye'de tamamladığını söyledi.

Yousef, "Türkiye'de ramazan güzel geçiyor, genelde arkadaşlarımızla iftar yapıyoruz, onlarla vakit geçiriyoruz." diyerek, ülkesindeki ramazan geleneğinin Türkiye ile benzer olduğunu ifade etti.

"Ürdün'de aileyle daha çok vakit geçirebiliyoruz. Her yerde süsler oluyor." diyen Yousef, Türkiye'de ramazana özel hazırlanan güllaç gibi, Ürdün'de de bu aya özel çeşitli tatlıların bulunduğunu anlattı.

Yousef, "Güllacı daha denemedim ama deneyeceğim, beğeneceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye'de ilk ramazan

Faslı Fatima Ezzahra Jouat, Gazi Üniversitesinde doktora yaptığını, ilk kez ramazanı başka bir ülkede geçirdiğini söyledi.

5 aydır Türkiye'de bulunduğunu dile getiren Jouat, "Ramazan, burada çok güzel geçiyor. Türkiye, Müslüman bir ülke. Benim ülkemle benzerlikleri var." diye konuştu.

Jouat, Fas'ta ramazan ayına özel yemekleri ve ailesini özlediğini dile getirdi.

Aile özlemi

Libyalı Emhammed Farag da Ankara Üniversitesinde tıp öğrencisi olduğunu ve Türkiye'deki üçüncü ramazanını geçirdiğini anlattı.

"Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) düzenlediği iftarlarla yurdumuzda ve Ankara'nın bazı semtlerinde düzenlenen etkinliklerle güzel geçiyor." diyen Farag, ailesini ve birlikte yaptıkları iftarları özlediğini kaydetti.

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