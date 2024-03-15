Dolar
32.21
Euro
35.10
Altın
2,166.12
ETH/USDT
3,692.70
BTC/USDT
67,798.00
BIST 100
8,871.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir 100. Yıl Kültür Merkezi’nin açılışında konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘’Eskişehir 5000 Elektrikli Anahat Lokomotifi Sözleşmesi İmza Töreni'’nde konuşuyor
logo
Yaşam, Ramazan 2024

Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da ramazan yardımı dağıtımına devam ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ramazan dolayısıyla Pakistan'ın Pencap eyaletinin Talagang bölgesinde 2 bin 500 gıda kolisi dağıttı.

Eren Bozkurt  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da ramazan yardımı dağıtımına devam ediyor

Pencap

TDV'nin Pakistan ekibi, yerel kurumların işbirliğinde farklı bölgelerde gıda kolisi dağıtımını sürdürüyor.

Bağışçıların desteğiyle hazırlanan, içinde sıvı yağ, un, pirinç, mercimek, hurma gibi gıda malzemeleri bulunan 2 bin 500 koli, Talagang bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Pakistan İslamabad Din Hizmetleri Müşaviri Abdurrahman Akkuş ve TDV'nin Pakistan ekip sorumlusu Muhammed Taha Kötan, ​​​​​​​Talaganglı çocuklara şeker ve balon da hediye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı: 8 ölü
Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
Köpekten kaçarken düşüp diz kapağı kırılan kadın 315 bin lira tazminat kazandı
Prof. Dr. Adıgüzel: Yapay zekaya haber hazırlatırken, kötü sonuçların olabileceğinin de farkında olmamız gerekiyor
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da ramazan yardımı dağıtımına devam ediyor

Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da ramazan yardımı dağıtımına devam ediyor

İsrail Gazze'de yardım dağıtım deposunu vurdu

İsrail basınına göre ABD, Gazze'ye günde 450 yardım tırının ulaştırılmasını istiyor

72 yaşındaki doktor mesai sonrası Türk Kızılay yeleğini giyip yardım dağıtıyor

72 yaşındaki doktor mesai sonrası Türk Kızılay yeleğini giyip yardım dağıtıyor

Sadakataşı Derneğinden İdlib'e ramazan yardımı

Sadakataşı Derneğinden İdlib'e ramazan yardımı
Pakistan'da ulaşımda ucuz ve ferah olan rikşalar kullanılıyor

Pakistan'da ulaşımda ucuz ve ferah olan rikşalar kullanılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet