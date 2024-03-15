Türkiye Diyanet Vakfı, Pakistan'da ramazan yardımı dağıtımına devam ediyor
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ramazan dolayısıyla Pakistan'ın Pencap eyaletinin Talagang bölgesinde 2 bin 500 gıda kolisi dağıttı.
Pencap
TDV'nin Pakistan ekibi, yerel kurumların işbirliğinde farklı bölgelerde gıda kolisi dağıtımını sürdürüyor.
Bağışçıların desteğiyle hazırlanan, içinde sıvı yağ, un, pirinç, mercimek, hurma gibi gıda malzemeleri bulunan 2 bin 500 koli, Talagang bölgesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Pakistan İslamabad Din Hizmetleri Müşaviri Abdurrahman Akkuş ve TDV'nin Pakistan ekip sorumlusu Muhammed Taha Kötan, Talaganglı çocuklara şeker ve balon da hediye etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.