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Yaşam, Ramazan 2023

Ramazan ayı boyunca, zemzem suyunda günlük yaklaşık 300 test yapılıyor

Suudi Arabistan'ın ramazan ayı boyunca zemzem suyunda günlük yaklaşık 300 test yapıldığı bildirildi.

Mahmut Geldi  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Ramazan ayı boyunca, zemzem suyunda günlük yaklaşık 300 test yapılıyor

İstanbul

Ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Harameyn) İşleri Başkanlığının ramazan ayında zemzem suyunun laboratuvar testlerini yoğunlaştığı belirtildi.

Testlerin Mescid-i Haram'ın özel laboratuvarında gerçekleştirildiği aktarılan haberde, Kabe ziyaretçilerine ikram edilen suların kalitesinden emin olmak için testlerin itinayla yapıldığına vurgu yapıldı.

Test için zemzem suyunun farklı kaynaklarından her gün 250-300 numune alındığı bilgisinin paylaşıldığı haberde, ayrıca iftarlarda ikram edilmek üzere Kabe'ye getirilen hurmalardan numuneler alınarak laboratuvarda test edildiği de kaydedildi.

Haremeyn İşleri Başkanlığından daha önce yapılan açıklamada, Mescid-i Haram'da ramazan ayının ilk 10 gününde, 9 milyon 357 bin 853 Müslüman'ın umre yaptığı ve namaz kıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

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