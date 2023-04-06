Ramazan ayı boyunca, zemzem suyunda günlük yaklaşık 300 test yapılıyor
Suudi Arabistan'ın ramazan ayı boyunca zemzem suyunda günlük yaklaşık 300 test yapıldığı bildirildi.
İstanbul
Ülkenin resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Harameyn) İşleri Başkanlığının ramazan ayında zemzem suyunun laboratuvar testlerini yoğunlaştığı belirtildi.
Testlerin Mescid-i Haram'ın özel laboratuvarında gerçekleştirildiği aktarılan haberde, Kabe ziyaretçilerine ikram edilen suların kalitesinden emin olmak için testlerin itinayla yapıldığına vurgu yapıldı.
Test için zemzem suyunun farklı kaynaklarından her gün 250-300 numune alındığı bilgisinin paylaşıldığı haberde, ayrıca iftarlarda ikram edilmek üzere Kabe'ye getirilen hurmalardan numuneler alınarak laboratuvarda test edildiği de kaydedildi.
Haremeyn İşleri Başkanlığından daha önce yapılan açıklamada, Mescid-i Haram'da ramazan ayının ilk 10 gününde, 9 milyon 357 bin 853 Müslüman'ın umre yaptığı ve namaz kıldığı bilgisi paylaşılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.