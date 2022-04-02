Dolar
14.68
Euro
16.22
Altın
1,922.67
ETH/USDT
3,475.70
BTC/USDT
46,526.00
BIST 100
2,251.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Ramazan 2022

Zonguldak'ta maden işçileri ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı

Zonguldak'ta kömür ocaklarında çalışan işçiler, yerin metrelerce altında ilk sahurlarını yaptı.

Gökhan Yılmaz   | 02.04.2022
Zonguldak'ta maden işçileri ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı Fotoğraf: Gökhan Yılmaz / AA

Zonguldak

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında mesaide olan işçiler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla baretlerinin ışığının aydınlattığı karanlık dehlizde ahşap direk ve kalaslardan masalarını kurdu.

Yanlarında getirdikleri domates, salatalık, zeytin, konserve ve ekmeği ocak içinde kömürden kararmış elleriyle yiyen işçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.

Ailelerinden uzak ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yapan işçiler, daha sonra maden ocağındaki mesailerini sürdürdü.

On yıllık maden işçisi Orhan Aksan, AA muhabirine, iş güvenliğine ve sağlıklarına dikkat ederek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ekmeklerini madenden kazandıklarını anlatan Aksan, "Evimizden çıkıp maden ocağına gelirken eşimizle, çocuğumuzla vedalaşıyoruz. Hepsi bizleri, 'Sağ salim dön' diye uğurlarlar çünkü dünyanın en zor mesleği, zor şartlar altında çalışıyoruz. Allah bütün madenci kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Ailemizle ilk sahurun özlemini çekiyoruz. Yapacak bir şey yok, ekmek parası için buradayız." dedi.

Maden işçisi Coşkun Cora da ramazan ayının ilk sahurunu yerin metrelerce altında yaptıklarını belirterek, "Bizler madende çalışarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 13 bin 367 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19'a yönelik OHAL uygulaması sona erdi
İsveç'te Kovid-19 yasası yürürlükten kaldırıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 980 bin 627'ye çıktı
Polonya'da Kovid-19 artık 'grip muamelesi' görecek

Benzer haberler

Zonguldak'ta maden işçileri ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı

Zonguldak'ta maden işçileri ilk sahurlarını yerin metrelerce altında yaptı

İçişleri Bakanı Soylu ilk sahurunu polis ve bekçilerle yaptı

Mavi vatan nöbetinde ilk sahur heyecanı

Dünyanın önde gelen kulüplerinden ramazan mesajı

Dünyanın önde gelen kulüplerinden ramazan mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ramazan mesajı yayımladı
Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'nın enerji güvenliğine etkisi

Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'nın enerji güvenliğine etkisi