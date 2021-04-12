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Türkiye, Ramazan 2021

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazanın maneviyatını, evlerde aile bireylerimizle birlikte yaşamaya özen gösterelim

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, herkesin ramazan aynın rahmet ikliminden azami derecede istifade etmesi gerektiğini belirterek, "Ramazanın maneviyatını, evlerde aile bireylerimizle birlikte yaşamaya özen gösterelim." çağrısında bulundu.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 12.04.2021
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazanın maneviyatını, evlerde aile bireylerimizle birlikte yaşamaya özen gösterelim

Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, insanların hayatına sayısız güzellikler katan ramazan ayının, kalplerde, evlerde ve yeryüzünde eşsiz bir manevi atmosfer oluşturduğunu belirtti.

Ramazan ayında yapılan zekat, fitre, ikram, infak ve sadaka gibi ibadetlerle, Müslümanlar arasında paylaşma ve dayanışma bilincinin güçlendiğine, kardeşlik ve dostluk duygularının daha da pekiştiğine dikkati çeken Erbaş, "Merhametin, sekinetin ve bereketin yeryüzüne sağanak misali indirildiği ramazan ayı, bizleri hayatın gündelik meşgalelerinden bir nebze olsun uzaklaştırıp kendi ruh dünyamıza yöneltmekte, bizlere sabır, şükür, kanaat ve ilahi takdire teslimiyet hususunda güçlü bir irade eğitimi sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Yaşanan salgın nedeniyle ramazan ayının buruk bir şekilde karşılandığını dile getiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu durum, elbette bizleri ümitsizliğe ve karamsarlığa düşürmeyecektir. Bizler inanıyoruz ki, her zorluğun ardından mutlaka kolaylıklar vardır. Bizlere düşen, yaşadığımız bütün sıkıntıların birer imtihan vesilesi olduğu bilinciyle, bu geçici dünyada bir mümine yakışır şekilde vakur ve asil bir duruş sergilemektir, içinde bulunduğumuz bu hassas süreçle ilgili üzerimize düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirip, gerekli tüm tedbirleri alarak ramazan ayını mümkün olan en güzel şekilde ihya etmektir. Bu sebeple zorlukların ve sıkıntıların ancak Allah'ın yardımıyla aşılacağına inanarak hayatımızın merkezine rıza-ı bariyi, Kuran-ı Kerim'i ve sünnet-i seniyyeyi yerleştirmeliyiz. Umudumuzu ve direncimizi kaybetmeksizin gerekli tedbirleri aldıktan sonra sabır, sebat, azim ve tevekkül değerlerine sarılıp, ilahi iradeye teslim olmalıyız. Ramazan ayının rahmet ikliminden azami derecede istifade ederek, kendimizle yüzleşmeli, tefekkür, tezekkür ve ibadetle Rabb'imizin merhametine iltica etmeliyiz. Allah'ın kudreti ve inayetiyle en sıkıntılı zamanların bile nice güzelliklere vesile olabileceğini asla unutmayalım."

"Ramazan ayı fırsata dönüştürülmeli..."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hayatın yeniden gözden geçirilmesi, aile bağlarının güçlendirilmesi ve çocuklara İslam ahlakının öğretilmesi noktasında ramazan ayının fırsata dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Ali Erbaş, "Ramazanın maneviyatını, evlerimizde aile bireylerimizle birlikte yaşamaya özen gösterelim. İbadetlerimizi hep birlikte yapmaya ve namazlarımızı evimizde de olsa mümkün mertebe cemaatle kılmaya çalışalım. Çocuklarımıza sahurun bereketini, iftarın sevincini, teravih namazının huzurunu ve mukabelenin neşesini evlerimizde en güzel şekilde yaşatmanın gayreti içerisinde olalım. Evlerimizi birer mektebe dönüştürerek ramazanı anlamlı ve unutulmaz kılan birçok güzelliği daha fazla hissedelim." tavsiyesinde bulundu.

Başkan Erbaş, ramazan ayının gönüllere ferahlık, huzur, evlere bereket ve sevinç, Türkiye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

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