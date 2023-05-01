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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da, Kastamonu Çatalzeytin Derneğini ziyaretinde konuşuyor.
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Politika

Yurt dışındaki yaklaşık 700 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı

Yurt dışındaki seçmenlerden 697 bin 577'si, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.

Ahmet Sertan Usul  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Yurt dışındaki yaklaşık 700 bin seçmen 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı

Ankara

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 21.00 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 644 bin 972'si yurt dışı temsilciliklerde, 52 bin 605'i gümrük kapılarında olmak üzere toplam 697 bin 577'si oy kullandı.

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