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Politika

YSK Başkanı Yener: Seçim sonuçlarına ilişkin 4 partinin 6 itirazı kabul edildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart'taki seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti ve DEM Parti'nin 2'şer, CHP ve MHP'nin ise 1'er itirazının kabul edildiğini belirtti.

Abdullah Sarica  | 11.04.2024 - Güncelleme : 11.04.2024
YSK Başkanı Yener: Seçim sonuçlarına ilişkin 4 partinin 6 itirazı kabul edildi Fotoğraf: Cem Genco/AA

Ankara

Yener, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz sürecini YSK'de takip eden basın mensuplarıyla bayramlaştı.

Bayram sürecinde de mesaiye devam ettiklerini belirten Yener, dün itibarıyla olağan itiraz sürecinin sona erdiğini, olağanüstü itiraz sürecinin de 14 Nisan Pazar günü tamamlanacağını anımsattı.

Her seçim döneminin kendi koşulları içinde değerlendirilmesi gerektiğini ancak 2019'daki itiraz süreci ile 2024'teki itiraz süreci arasında çok fazla fark olmadığını rahatlıkla söyleyebileceğini dile getiren Yener, "Belki iller bazında farklılıklar olabilir. 2019'da itirazın hiç gelmediği ya da çok az geldiği illerden, bu dönem daha fazla gelmiş olabilir. Şu ana kadar süreç normal seyrinde devam ediyor." diye konuştu.

4 partinin 6 itirazı kabul edildi

Siyasi partilerin bulunduğu itirazların sonuçlarına ilişkin bilgiler veren Yener, şunları söyledi:

"Bu süreçte tüm siyasi partilerimizin itirazlarından kabul olanlar da var, ret olanlar da var. AK Parti'nin 2 yerde itirazları kabul edildi. Aynı şekilde CHP'nin 1 yerdeki itirazı kabul edildi. MHP'nin 1 yerde, DEM Parti'nin de 2 yerde kurulumuza intikal eden itirazları kabul edildi. Süreç devam ediyor. Bugün de saat 14.00'te kurulumuz toplanacak. Bayram sürecinde de diğer günlerde de öğleden sonra toplantılarımız devam edecek."

Yener, seçimlerle ilgili olağanüstü itiraz koşullarının yasada yer aldığına işaret ederek, "Siyasi partilerimizin genel merkezleri, bizim vermiş olduğumuz kararların, yasanın öngördüğü koşullarda tekrar incelenmesini talep ediyorlar. Bizlerin vermiş olduğu kararların tekrar gözden geçirilmesi talep ediliyor." ifadelerini kullandı.

Dünya Seçim Organları Birliğinin (A-WEB) YSK'yi "En İyi Uygulamalar ve Girişimler" alanında ödüle layık görmesini değerlendiren Yener, ödülün 2023'teki seçimler ile daha önce gerçekleşen seçim sürecine ilişkin gönderdikleri sunumların değerlendirilmesi neticesinde verildiğini belirtti.

Başkan Yener, "Bu sadece bizim dönemimizdeki kurumun faaliyetleriyle ilgili değil. 1950'den beri devam eden süreçte ülkemiz YSK'nin gerçekleştirmiş olduğu seçimlerdeki başarısının ödüllendirilmesi, taçlandırılması diye nitelendirebiliriz." dedi.

4 yerde seçim yenilenecek

Öte yandan Yener, yapılan itirazın kabul edilmesi nedeniyle Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi, Edirne'de bir belde ve Sivas'taki bir seçim bölgesinde seçimlerin yeniden yapılacağını belirterek, seçimlerin, seçim takvimi çerçevesinde 2 Haziran'da gerçekleşeceğini ifade etti.

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