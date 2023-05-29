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Politika

YSK Başkanı Yener: 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları bugün ya da yarın açıklanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanacağını bildirdi.

İsmet Karakaş  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
YSK Başkanı Yener: 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları bugün ya da yarın açıklanacak

Ankara

YSK Başkanlık binasına girişi sırasında bir gazetecinin, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair sorusunu cevaplayan Yener, "Olağanüstü itirazlarla gelen dosyaları bugün görüşüp, dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. 'Bugün ya da yarın' diyelim." ifadelerini kullandı.

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