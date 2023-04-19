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Politika

YSK, 16 ilde "Millet İttifakı" adının kullanılamayacağına karar verdi

YSK, 16 ilde fermuar modeli ile seçime girme kararı alan Millet İttifakı'nın, ittifaka dahil partilerden birinin tek başına seçime girdiği yerlerde de parti logosu üstünde ittifak isminin yer alması talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti

Aylin Dal  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
YSK, 16 ilde "Millet İttifakı" adının kullanılamayacağına karar verdi

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, 16 ilde fermuar modeli ile seçime girme kararı alan Millet İttifak'nın, ittifaka dahil partilerden tekinin seçime girdiği yerlerde de parti logosu üstünde ittifak isminin yer alması talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ile İYİ Partinin YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, YSK'ye başvuru yaptı.

"Millet İttifakı" protokolünün kabulü sonrasında toplam 16 ilin 9'unda CHP'nin, 7 ilde ise İYİ Partinin tek başına seçime girdiği hatırlatılan başvuruda, "partiler arası ittifakın devamında herhangi bir tereddüt olmadığı, bu haliyle ittifaka dahil partilerden birinin tek başına seçime girdiği yerlerde de parti logosu üstünde ittifak isminin yer alması" istendi.

Başvuruyu ele alan YSK, talebi oy çokluğuyla reddetti. Çoğunluğun kararına, YSK Başkanı Ahmet Yener ile üç üyenin karşı oy kullandığı öğrenildi.

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