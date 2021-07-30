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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Politika

Yıldırım: Yangında maddi kaybı olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için devletimiz seferber oldu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, orman yangınlarında maddi kaybı bulunan vatandaşların yaralarını sarmak için devletin seferber olduğunu bildirdi.

Hatice Özdemir Tosun   | 30.07.2021
Yıldırım: Yangında maddi kaybı olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için devletimiz seferber oldu

Antalya

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını nedeniyle bölgeye geldi.

Önce yangın yönetim merkezine giden Yıldırım, çalışmaları inceledi. Ardından Marmaris Kaymakamlığına geçen Yıldırım, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy'dan da müdahaleler hakkında bilgi aldı.

Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmaris'te devam eden yangınlara 8 helikopter ve 2 uçak ile yoğun bir şekilde müdahale edildiğini söyledi. Yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşların KYK yurtlarında misafir edildiğini aktaran Yıldırım, "Yangında maddi kaybı olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için devletimiz seferber olmuş durumda. İnşallah birlikte bu zor günleri aşacağız." dedi.

Yıldırım'a ziyaretinde AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da eşlik etti.

Yıldırım daha sonra, yangın sırasında söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in cenaze törenine katılmak üzere Köyceğiz ilçesine geçti.


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