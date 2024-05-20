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İran'da, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ülke basınında geniş yer aldı. VTR İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın beraberindeki heyetle helikopter kazasında hayatlarını kaybetmesinin ardından Tahran’dan son duruma ilişkin yayındayız.
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Politika

Ulaştırma alanıyla ilgili kanun teklifi çalışmalarında sona gelindi

AK Parti milletvekillerinin üzerinde çalıştığı ulaştırma alanında bazı düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilerleyen günlerde Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor.

Kemal Karadağ  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
Ulaştırma alanıyla ilgili kanun teklifi çalışmalarında sona gelindi

TBMM

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, ulaştırma alanıyla ilgili bazı düzenlemeleri kapsayan kanun teklifinin çalışmalarında sona gelindi.

İlerleyen günlerde Meclis Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifinde; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, güvenlik ve bazı alanlarda işbirliği yapmasına yönelik hükümler bulunacak.

Ayrıca teklifle, ormandan ya da milli emlaktan tahsisli hava meydanlarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek.

Teklifle, denizlerdeki kılavuzluk ve römorkörcülük, seyrüsefer hizmetlerine ilişkin düzenlemeler de gündeme gelecek.

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