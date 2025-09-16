Dolar
41.27
Euro
49.01
Altın
3,688.61
ETH/USDT
4,472.80
BTC/USDT
116,379.00
BIST 100
11,182.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Türkiye ve Panama diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü kutlandı

Türkiye ve Panama diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü vesilesiyle başkent Panama'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sinan Doğan  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Türkiye ve Panama diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü kutlandı

Panama

Türkiye'nin Panama Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, ülkedeki diplomatik misyon şefleri ve Panama'daki yerleşik Türk vatandaşları katıldı.

Etkinlikte konuşan Panama Dışişleri Bakan Vekili Carlos Guevara Mann, iki ülke ilişkilerinin karşılıklı büyükelçiliklerin açılmasıyla büyük ivme kazandığını belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Hoyos ve Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan da Türkiye ve Panama'nın ekonomik potansiyeline dikkati çekti.

Türkiye'nin Panama Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy da kültürel paylaşımların iki ülkeyi yakınlaştırdığını söyledi.

Ersoy, 2023'te Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarında Panama kentinde, Avenida Balboa'da Atatürk Büstü açıldığını, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Panama'nın uluslararası yardım çalışmalarına katıldığını hatırlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 500 milyon doları aştığına vurgu yapan Ersoy, karşılıklı fayda temelinde bunu daha da artıracaklarını ifade etti.

Türkiye-Panama İlişkilerinin 75. Yılı etkinlikleri kapsamında, bir panel organize edildiğini dile getiren Ersoy, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesi bir grup iş insanının da burada iş çevreleriyle çeşitli görüşmeler yaptığını ifade etti.

Kutlamaların son etkinliğinde, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yaylı çalgılar dörtlüsü konser verdi.

Konsere, 2025 Türkiye Bursları'nı kazanan Panamalı öğrenciler, 6 Şubat depremlerindeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Panamalı ekip, kamu kurumları temsilcileri, kordiplomatik ve Türk vatandaşları yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir
Bakan Fidan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürünü kabul etti
İletişim Başkanı Duran: İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle uluslararası hukuk önünde hesap vermesi bir yükümlülüktür
Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldıran sürücü tutuklandı
UAEA 69. Genel Konferansı'nda Türkiye'nin nükleer enerji yol haritası tanıtıldı

Benzer haberler

Türkiye ve Panama diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü kutlandı

Türkiye ve Panama diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü kutlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet