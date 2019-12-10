Euro
6.44
Dolar
5.80
BIST 100
108,011.50
Altın
1,464.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"nda konuşuyor
logo
Politika

'Türkiye ve Katar ilişkileri zor zamanlarda test edilmiş ve gücü ispat edilmiş bir ilişki'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Milli Günü resepsiyonunda, "Türkiye ve Katar ilişkileri zor zamanlarda test edilmiş ve gücü ispat edilmiş bir ilişki, iyi günde de kötü günde de." dedi.

Ahmet Furkan Mercan   | 10.12.2019
'Türkiye ve Katar ilişkileri zor zamanlarda test edilmiş ve gücü ispat edilmiş bir ilişki'

Ankara

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye ve Katar ilişkileri zor zamanlarda test edilmiş ve gücü ispat edilmiş bir ilişki." dedi.

Başkentte bir otelde verilen Katar Milli Günü resepsiyonuna, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski bakanlar, yerli ve yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, burada yaptığı konuşmada, "(Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi'yi işaret ederek) En çok görüştüğümüz büyükelçilerin başında geliyor." diye konuştu.

Bunun, sadece şahsi ilişkilerden kaynaklanmadığını belirten Şentop, Türkiye ile Katar arasındaki dostluğun ve kardeşliğin yoğunluğunun bir tezahürü olduğunu söyledi.

Şentop, "Türkiye ve Katar kardeşane ilişkilerle beraber, iki ülke liderlerinin güçlü siyasi iradeleri sebebiyle dünyada benzerine zor rastlanacak ilişkiye sahip. Bu dostluk ve ilişki sadece sözde kalan bir ilişki de değil, Türkiye ve Katar ilişkileri zor zamanlarda test edilmiş ve gücü ispat edilmiş bir ilişki, iyi günde de kötü günde de." ifadesini kullandı.

15 Temmuz hain askeri darbe teşebbüsünden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk arayanın Katar Emiri olduğunu anımsatan Şentop, "Bu zor günde Katar'ın dayanışması şükranla anılmaktadır." şeklinde konuştu.

Şentop, komşularının haziran 2017'de Katar'a yönelik haksız ablukasında Türkiye'nin Katar'ın yanında yer aldığını tüm dünyaya duyurduğuna dikkati çekti.

Davetliler, konuşmaların ardından, Katar mutfağının lezzetlerini tattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye muhalefeti: Anayasa görüşmelerini rejim engelliyor
Kurgu ve gerçek arasında: Osmanlılar ve Arap dünyası
İngiltere'de seçimin gündemi ekonomi politikaları
Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki ve stratejik boyutları
Devasa sorunlarını çözmeden Fransa’da sular durulmaz

Benzer haberler

'Türkiye ve Katar ilişkileri zor zamanlarda test edilmiş ve gücü ispat edilmiş bir ilişki'

'Türkiye ve Katar ilişkileri zor zamanlarda test edilmiş ve gücü ispat edilmiş bir ilişki'

Doha'dan Sabiha Gökçen Havalimanına gelen bir milyonuncu yolcuya tören

Katar Emiri KİK Zirvesi için Başbakan'ı görevlendirdi

Türkiye ve Katar'dan standardizasyonda iş birliği

Türkiye ve Katar'dan standardizasyonda iş birliği
Katar ve Kuveyt'ten Körfez Ulusları Kupası şampiyonu Bahreyn'e tebrik

Katar ve Kuveyt'ten Körfez Ulusları Kupası şampiyonu Bahreyn'e tebrik
Katar-Suudi Arabistan maçı, Körfez krizinde havayı yumuşattı

Katar-Suudi Arabistan maçı, Körfez krizinde havayı yumuşattı