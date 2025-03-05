Türkiye, Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde Gazze'nin imarına yönelik planın kabul edilmesinden memnun
Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen "Filistin" konulu Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde, Gazze'nin yeniden imarına yönelik planın kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlık, dün Kahire'de düzenlenen zirveye ilişkin yazılı açıklama yaptı.
- Arap Birliği Zirvesi'nde "Filistin'de barış gücü konuşlandırılması, İsrail'in Suriye'den çekilmesi" çağrısı yapıldı
"Gazze'nin yeniden imarına yönelik bir plan kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." görüşünün paylaşıldığı açıklamada, Türkiye'nin kalıcı ateşkesin sağlanması, Gazze'nin yeniden imarının başlaması ve Filistinlilerin kendi topraklarında huzur içinde yaşamasını hedefleyen girişimleri desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.