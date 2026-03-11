Dolar
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Politika

Türkiye ile KKTC'nin parlamentolar arası dostluk grupları Meclis'te bir araya geldi

Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyetle görüştü.

Gazi Nogay  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Türkiye ile KKTC'nin parlamentolar arası dostluk grupları Meclis'te bir araya geldi Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

TBMM

Meclis'te gerçekleşen ziyarette Erdem, Canaltay ve beraberindekileri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de güçlü ve istikrarlı bir devlet olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Erdem, şöyle konuştu:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) askeri üslerini üçüncü ülkelere kullandırma ayrıcalıklarını tanıması adada yaşanan herkes için riski arttırmaktadır. GKRY'nin, adanın tamamının sahibi gibi hareket etmesi, Kıbrıs Türk halkının iradesini ve egemen eşitliğini yok sayarak aldığı boyunu aşan kararları, büyük güç rekabetleri içinde kendine rol bulma yaklaşımı, özellikle son dönemdeki askeri angajmanları ve politikaları, güvenlik risklerini arttırmaktadır. Ancak hiç merak etmeyin, bugün Türk halkının, anavatan ve garantör ülke Türkiye'nin sağladığı güçlü ve koşulsuz destek devam edecektir."

Son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için adaya F-16 uçaklarının konuşlandırıldığını hatırlatan Erdem, Azerbaycan ve KKTC'nin her zaman yanında olacaklarını kaydetti.

"Türkiye'nin gönderdiği 6 savaş uçağı bizim için ayrı bir güvendir"

KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ise Türkiye ile KKTC arasında sıradan bir ilişkinin bulunmadığını, Kıbrıs Türk halkı için Türkiye'nin verdiği destek ve kararlı duruşun çok önemli olduğunu belirtti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını anımsatan Canaltay, şöyle devam etti:

"AB Dönem Başkanı GKRY'nin, bölgemizdeki savaştan dolayı bir füze düştü diye bütün Avrupa'yı Akdeniz'e taşımasının ardından Türkiye'nin bize gönderdiği 6 savaş uçağı bizim için ayrı bir güvendir. Bunun nasıl bir duygu olduğunu size anlatamam. Bu dönemde Türkiye'nin garantörlüğünde KKTC'nin güvenlik ve istikrarının korunması her zamankinden daha fazla önem taşıyor."

Canaltay, Türkiye'nin büyük bir güç olarak dünyada kendisini daha fazla ispatladığını ve Akdeniz'de barış ve istikrara katkı sağladığını dile getirdi.

Görüşmeye, dostluk gruplarının üyeleri de katıldı.

