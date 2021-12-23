Türk dış politikasının gündemini 2021 yılında yakın coğrafyadaki gelişmeler belirledi
Türk dış politikasında 2021 yılı gündeminin belirlenmesinde Filistin, Libya, Afganistan, Kıbrıs ve Yunanistan gibi bölge ülkelerinde yaşanan gelişmeler etkili oldu.
Ankara
Yılın ilk yarısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kendi mevkidaşları ile yabancı devletler ve uluslararası organizasyonların temsilcileriyle bir araya geldi.
Çavuşoğlu, yılın ilk yüz yüze toplantısında 6 Ocak'ta Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin Ankara'da bulunan büyükelçilerine hitap etti.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birçok görüşme ve toplantı çevrim içi ortamda gerçekleştirilirken Çavuşoğlu, ilk yurt dışı seyahatini 7-8 Ocak tarihlerinde Portekiz ve İspanya'ya düzenledi.
İki ülkede de mevkidaşlarıyla basın toplantısı gerçekleştiren Çavuşoğlu, İspanyol ve Portekizli başbakanlar tarafından da kabul edildi.
Çavuşoğlu, bu ziyaretin ardından önce 11 Ocak'ta Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu ağırladı, ardından da 12 Ocak'ta Avrupa Birliği ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.
Bu toplantının ardından Pakistan'a giden Çavuşoğlu, 13 Ocak'ta düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Bu görüşmede taraflar, birçok alanda üçlü iş birliğini artırma kararı aldı.
Çavuşoğlu, 18 Ocak'ta Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından çevrim içi düzenlenen "Yeniden Asya: Türkiye'nin Asya Ülkeleri ile Ticaretinin Geliştirilmesinde Yeni Perspektifler" konferansına katıldı.
Aynı gün Çavuşoğlu, Türkiye'yi ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la da bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
Kovid-19 salgını nedeniyle 21 Ocak'ta çevrim içi düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu 17. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na başkanlık eden Çavuşoğlu, aynı gün gittiği Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.
Çavuşoğlu, iki günlük Brüksel ziyareti kapsamında Belçikalı mevkidaşı Sophie Wilmes'ın yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile de bir araya geldi.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmeler 5 yıl aradan sonra tekrar başladı
Ocak ayında yaşanan önemli gelişmelerden biri de 23 Ocak'ta Nijerya açıklarında bir Türk gemisinin mürettebatıyla kaçırılması oldu. Olayın ardından geminin 4. kaptanı Furkan Yaren ile telefonda görüşen Çavuşoğlu, kaçırılma esnasında öldürülen Azerbaycanlı mürettebatla ilgili başsağlığı dilemek için Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'u da aradı.
Bu olayın iki gün sonrasında ise Türkiye ile Yunanistan, 5 yıl aradan sonra istikşafi görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'da bir araya geldi. Daha sonra "İstişari görüşmeler" adını alan toplantıların 61'incisinin düzenlendiği İstanbul'da Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlar ele alındı.
Türkiye-Hollanda Konferansı'nın sekizincisi Çavuşoğlu ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un eş başkanlığında 27 Ocak'ta çevrim içi düzenlendi. Bu konferansın ardından Çavuşoğlu, İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney'i Ankara'da ağırladı.
Ardından İstanbul'a giden Çavuşoğlu, burada dönemin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir araya geldi.
Kaçırılan Türk gemisinin mürettebatı şubat ayında kurtarıldı
Çavuşoğlu, şubatta da içeride ve dışarıda görüşmelerini sürdürdü. İlk olarak 9-10-11 Şubat'ta Kuveyt-Umman-Katar ziyaretlerini yapan Çavuşoğlu, bu ülkelerde mevkidaşlarının yanı sıra başbakan ve emirlerle de görüştü.
Ocak ayının sonunda kaçırılan Türk gemisinin mürettebatı 12 Şubat'ta kurtarıldı. Çavuşoğlu, mürettebatın kurtarıldığı gün gemi kaptanı Mustafa Kaya ve Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama ile telefonda görüştü.
Yılın başında ABD'de görevi devralan Joe Biden hükümetinde Dışişleri Bakanı olan Antony Blinken ile Çavuşoğlu, ilk görüşmesini de şubatta gerçekleştirdi. İkili 15 Şubat'ta bir telefon görüşmesi yaptı.
412 tarihi eser Macaristan'dan Türkiye'ye getirildi
Çavuşoğlu, 22 Şubat'ta da video konferans yöntemiyle düzenlenen iki toplantıya katıldı.
Önce Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) 5'inci Konferansı hazırlıkları kapsamında Afrika Bölgesel Gözden Geçirme Toplantısı'nın "İstanbul’dan Doha'ya - EAGÜ'ler için Yeni Bir On Yıllık Ortaklığa Doğru" başlıklı üst düzey açılış oturumunda konuşan Çavuşoğlu, ardından BM İnsan Hakları Konseyi 46. Oturumu'nun yüksek düzeyli bölümünde hitapta bulundu.
Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı ise 23 Şubat'ta Ankara'da düzenlendi.
Çavuşoğlu, 25 Şubat'ta Macaristan'a yaptığı resmi ziyarette ise 5 yıl önce Macaristan gümrüğünde ele geçirilen, Türkiye'den kaçırılmış 412 parça tarihi eseri teslim aldı. Bu ziyarette Çavuşoğlu, Macaristan Büyükelçiler Konferansı'na da katılarak katılımcılara hitap etti.
Macaristan'ın ardından Hırvatistan'a geçen Çavuşoğlu, burada hem 2020 yılının sonunda depremin yaşandığı Petrinja kentini ziyaret etti hem de Başbakan Yardımcısı Tomo Medved ve Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Diplomasi trafiği martta da devam etti
Çavuşoğlu, 2 Mart'ta Ankara'da BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ve Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile Ankara'da bir araya geldi. Aynı gün Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Türk Heyeti ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Bir gün sonra Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile Ankara'da görüşen Çavuşoğlu, konuk bakanla birlikte Atina yakınlarında yaşanan deprem nedeniyle başsağlığı dileklerini iletmek üzere Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi yaptı.
Çavuşoğlu, 6-11 Mart'ta Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Katar'da temaslarda bulundu. İlk olarak Türkmenistan'a giden Çavuşoğlu, burada Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun açılışını da yaptı.
Ardından Özbekistan ve Kırgızistan'a giden Çavuşoğlu, bu ülkelerde de mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Katar'da hem Rus ve Katarlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü hem de eski Suriye Başbakanı Riyad Hicab'la bir araya geldi.
Orta Asya ve Orta Doğu'daki temaslarının ardından Türkiye'ye dönen Çavuşoğlu, 16 Mart'ta Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok'u ağırladı. Çavuşoğlu, aynı gün video konferans yöntemiyle düzenlenen 2'nci Uluslararası Tahran Diyalog Forumu'na katıldı.
Çavuşoğlu, 17 Mart'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin BM nezdindeki daimi temsilciliklerinin girişimleriyle çevrim içi düzenlenen yüksek düzeyli "İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü" etkinliğine video mesaj gönderdi, ardından da Dünya Ekonomik Forumu kapsamında video konferans yöntemiyle düzenlenen "Türkiye Strateji Diyaloğu Toplantısı'na" katıldı.
Aynı gün Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Çavuşoğlu, mevkidaşıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
İlk yüz yüze Çavuşoğlu-Blinken görüşmesi Brüksel'de gerçekleşti
İstanbul'da 19 Mart'ta İran Dışişleri Bakanı Zarif'le görüşen Çavuşoğlu, 22 Mart'ta da BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'yi Ankara'da ağırladı.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için 22 Mart'ta Brüksel'e giden Çavuşoğlu, Blinken ile ilk yüz yüze görüşmesini de burada yaptı. Çavuşoğlu, Brüksel'de İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla da ikili görüşme gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, NATO toplantısının ardından Ankara'da Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi misafir ettikten sonra Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere 28 Mart'ta Tacikistan'a gitti.
Tacikistan ve Afganistan'ın eş başkanlığında gerçekleştirilen zirve kapsamında Çavuşoğlu, dönemin Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yanı sıra Afgan, Tacik, Hint ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, 31 Mart'ta Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile bir araya geldi.
Nisanda gündemi Yunanistan ve Kıbrıs belirledi
Çavuşoğlu, nisanda da temaslarını sürdürürken bu ayın gündemine Yunanistan ve Kıbrıs konusu damgasını vurdu.
Ayın başında eski Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum ve eski Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani ile bir araya gelen Çavuşoğlu, 6 Nisan'da da BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'la buluştu.
D-8'in 10. Zirve Toplantısı kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda açılış konuşmasını da 7 Nisan'da gerçekleştiren Çavuşoğlu, 8 Nisan'da Kuveytli mevkidaşıyla Ankara'da görüştü ve ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, 12 ve 13 Nisan'da Ankara'da önce dönemin Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Necla Manguş'la, ardından da Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile görüştü.
NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkelerinin dışişleri bakanları, Brüksel'deki NATO karargahında 14 Nisan'da bir araya geldi. Toplantıda Türkiye'yi Çavuşoğlu temsil etti.
Çavuşoğlu, 15 Nisan'da da Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'la Ankara'da görüştü. İkilinin görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısı, uzun zaman unutulmayacak gergin anlara sahne oldu.
Bu görüşmenin ardından KKTC'ye giden Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve mevkidaşı Ertuğruloğlu'yla bir araya geldi.
Romanya-Türkiye-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için 22 Nisan'da Bükreş'e giden Çavuşoğlu, burada ayrıca Gürcü ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla da görüştü.
Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı ise 23 Nisan'da İstanbul'da düzenlendi.
Kıbrıs'ta çözümün görüşüldüğü 5+BM toplantısı, Kıbrıs'taki taraflar, 3 garantör ülke ve BM'nin katılımıyla Cenevre'de 27 Nisan'da yapıldı. KKTC ve Türkiye'nin egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü savunduğu toplantı için Cenevre'ye giden Çavuşoğlu, ayrıca Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğunun yeni hizmet binasının açılışını da gerçekleştirdi.
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları mayısta gündemi belirledi
Mayıs ayında Türk dış politikasına ise İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları damgasını vurdu.
Ayın ilk haftası Slovenya, Bosna Hersek ve Almanya ziyaretlerini yapan Çavuşoğlu, bu ülkelerde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler ve basın toplantıları yaptı.
İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan bazı Filistinlileri evlerinden zorla çıkarma kararı almasıyla başlayan protestoların ardından İsrail, Mescid-i Aksa ve Gazze'de Filistinlilere orantısız müdahalede bulundu.
Mescid-i Aksa'da 10 Mayıs'ta gerçekleşen İsrail müdahalesi sonrasında başlayan hava ve kara müdahalesi sonucunda yüzlerce Filistinli hayatını kaybederken uluslararası basının bürolarının bulunduğu binalar da hasar gördü.
Bu gelişmeler üzerine Türkiye, İİT ve BM'ye çağrıda bulunurken Çavuşoğlu da telefon diplomasisi yürüttü. İİT İcra Komitesi, 16 Mayıs'ta olağanüstü toplanırken BM Genel Kurulu ise Filistin'de yaşananları görüşmek üzere 20 Mayıs'ta bir araya geldi.
Çavuşoğlu, birçok Müslüman ülkenin yanı sıra AB, NATO, ABD, İngiltere ve Pakistan gibi ülkelerden temsilcilerle telefonda görüşerek gelişmeleri masaya yatırdı.
Ayrıca Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, Ankara'da 7 Mayıs'ta Çavuşoğlu'yla bir araya geldi.
Çavuşoğlu, 30-31 Mayıs'ta ise Yunanistan'da temaslarda bulunurken mevkidaşı Dendias'la da ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan, NATO zirvesine katıldı
Çavuşoğlu, 1 Haziran'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katılırken 2 Haziran'da da Togolu mevkidaşı Robert Dussey'le Ankara'da bir araya geldi.
Fransa'ya 7 Haziran'da bir ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu, bu ülkede de Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'la görüştü. Bir gün sonra Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Ukrayna Delegasyonu Başkanı Maria Mezentseva ve Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks'le görüşen Çavuşoğlu, 12 Haziran'da ise resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'ya gitti.
Çavuşoğlu, 14 Haziran'da da Brüksel'de gerçekleştirilen NATO zirvesinde Erdoğan'a eşlik etti.
Antalya Diplomasi Forumu'na 10 devlet ve hükümet başkanı ile 42 dışişleri bakanı katıldı
Haziran ayı, Türkiye'nin diplomasi alanında iki etkinliğe ev sahipliği yapmasıyla da dikkati çekti.
İlk olarak 16-17 Haziran'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) toplantılarının düzenlendiği Antalya, 18-20 Haziran'da da Antalya Diplomasi Forumu'na ev sahipliği yaptı.
Özellikle diplomasinin konuşulduğu bir platform olma özelliği taşıyan Antalya Diplomasi Forumu'na 10 ülkeden devlet ve hükümet başkanı, 42 dışişleri bakanı ile çok sayıda eski devlet başkanı, başbakan, bakan, akademisyen ve uzman katıldı.
Haziran ayında Ankara'da Zimbabve ve Gine-Bissau'nun büyükelçilikleri de açıldı. Açılışlara iki ülkenin de dışişleri bakanları katıldı.
Bu ayda ayrıca Libya'daki gelişmeler, Berlin Konferansı'nda masaya yatırıldı. Berlin'de 23 Haziran'da gerçekleştirilen toplantıya katılan Çavuşoğlu, 28 Haziran'da İtalya'da yapılan "DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyon ve Suriye" konulu kısıtlı katılımlı bakanlar toplantılarında Türkiye'yi temsil etti.
Bu toplantıdan bir gün sonra G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı da İtalya'da yapıldı.
Ayın son gününde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Antalya'da bir araya gelen Çavuşoğlu, ikili görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.
Yılın ikinci altı ayının ilk günlerinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle 19-20 Temmuz'da KKTC’ye resmi ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yılı dolayısıyla düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni’ne katılarak konuşma yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1 Temmuz'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığında görüştü.
Çavuşoğlu, 7 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen Dördüncü Ukrayna Reform Konferansı'nda katılımcılara hitap etti. Çavuşoğlu, Litvanya'da Estonya, Macaristan ve Litvanya dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.
8 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'yi ziyaret eden Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'yla görüşerek Türkiye-Finlandiya ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki ortak iradeyi teyit ettiklerini belirtti.
Futbolda Olympiakos ile yapacağı hazırlık maçı için 12 Temmuz'da Yunanistan'a giden Galatasaray'ın, Yunan yetkililerin Kovid-19 testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı sonrası Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmesinde, Galatasaray'ın Atina'da uğradığı keyfi muameleyi gündeme getirdi.
Çavuşoğlu, 13 Temmuz'da Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakan Çavuşoğlu, aynı gün içerisinde Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile Ankara'da bir araya geldi.
"Orta ve Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık, Sınamalar ve Fırsatlar" başlıklı konferans için 14-16 Temmuz'da Özbekistan'a giden Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Fergana bölgesi ile Türk dünyası turizm başkenti Kokand'da temaslarda bulundu.
Çavuşoğlu, Özbekistan ziyareti kapsamında gittiği Taşkent'te ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmed, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.
Çavuşoğlu, 26 Temmuz'da Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan için telefon diplomasisi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 14 Ağustos'ta Cezayirli mevkidaşı Ramtan Lamamra ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde; Libya, Tunus, Sahel bölgesi ve Afrika gibi bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.
Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Cezayir’de, 15 Ağustos'ta Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Hırvatistan Dışişleri, Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui yong, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile ağustosta farklı tarihlerde Afganistan'daki gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmeleri yaptı.
Çavuşoğlu, 19 Ağustos'ta çevrim içi düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı'na hitap etti. Çavuşoğlu'nun yanı sıra ASEAN Dönem Başkanı Brunei'nin Dışişleri İkinci Bakanı Eywan Pehin Yusof ile ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi de katıldı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ile 20 Ağustos'ta İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. İki bakanın himayesinde “Yerel Yönetimler Çevre Geliştirme Projesi” anlaşması imzalandı.
Bakan Çavuşoğlu, 23 Ağustos'ta Ukrayna'daki Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi'ne katıldı. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü şekilde desteklediğini belirten Çavuşoğlu, "Uluslararası toplum, uluslararası hukukun (Kırım yasa dışı ilhakı) bu ihlaline karşı tek ses halinde konuşmalı." dedi.
Çavuşoğlu, 29 Ağustos'ta Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 31 Ağustos'ta resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çavuşoğlu, New York'a gitti
Çavuşoğlu, 1 Eylül'de resmi ziyarette bulunduğu Sırbistan'da Ulusal Meclis Başkanı İvica Daçiç ile bir araya geldi, Türkiye’nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışını gerçekleştirdi.
Kongo Cumhuriyeti Uluslararası İşbirliği ve Kamu-Özel Ortaklığını Teşvik Bakanı Denis Christel Sassou N'Guesso ile 2 Eylül'de Ankara'da bir araya gelen Çavuşoğlu, aynı gün içerisinde Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi, ortak basın toplantısı yaptı.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (KEİ) yeni Genel Sekreteri Lazar Comanescu’yla 3 Eylül'de görüşen Çavuşoğlu, 7 Eylül'de Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Vincent Biruta ile Ankara'da yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, 8 Eylül'de ABD ve Almanya tarafından düzenlenen Afganistan konulu video konferansa katılırken; 9 Eylül'de Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığına 4'üncü kez seçilen Halid el-Mişri'yi ağırladı.
Bakan Çavuşoğlu, BM tarafından 13 Eylül'de çevrim içi düzenlenen "Afganistan’daki İnsani Durum" konulu Yüksek Düzeyli Bakanlar Toplantısı'nda konuşma yaptı.
21 Eylül'de başlayan BM 76. Genel Kurul Görüşmelerine katılmak üzere New York'a giden Çavuşoğlu, burada BM Genel Sekteri Antonio Guterres, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid Al Zayani, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Somalili mevkidaşı Mohamed Abdirizak ile İngiltere, Slovakya, Moldova, Pakistanlı ve Çekyalı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü.
Çavuşoğlu, New York'ta Yeni Türkevi Binası'nın açılışına katılırken; New York'ta En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı'na çevrim içi katıldı. Ayrıca Çavuşoğlu, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'dan oluşan MIKTA Toplantısı'na ve Afganistan konulu G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na çevrim içi iştirak etti.
27 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilen Afganistan'daki güncel gelişmelerin ele alındığı Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile aynı gün ortak basın toplantısı yaptı.
Çavuşoğlu, 30 Eylül'de Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'le baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.
Afganistan geçici hükümetinde Dışişleri Bakan Vekili ve beraberindeki heyet Türkiye'ye geldi
Çavuşoğlu, 4 Ekim'de Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda Varşova'da görüşürken; 7. Varşova Güvenlik Forumu kapsamında "Baltık'tan Karadeniz'e: Bölgenin Stratejik Potansiyelini Ortaya Çıkarmak" başlıklı bakanlar panelinde konuşma yaptı.
7 Ekim'de Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 9. Toplantısı'na katılmak üzere giden Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Lviv şehrinde Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu, 10 Ekim'de Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, Ankara'da görüştü.
10-11 Ekim'de Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yılı dolayısıyla düzenlenen toplantı kapsamında Belgrad'da giden Çavuşoğlu, burada Azerbaycan, Nepal, Guatemala, Lübnan, Irak, Sudan, Haiti ve Rus mevkidaşlarıyla, ayrıca Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Dacic ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, 12 Ekim'de Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile Ankara'da bir araya gelirken; 13 Ekim'de Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile görüştü.
14 Ekim'de Taliban'ın kurduğu Afganistan geçici hükümetinde Dışişleri Bakan Vekili olarak görev alan Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyetle görüşen Bakan Çavuşoğlu, aynı gün Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş'la da bir araya geldi.
Çavuşoğlu, 22-24 Ekim'de Güney Kore'de temaslarda bulunurken Güney Koreli mevkidaşı ile Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, Savunma Tedarik Programından (DAPA) sorumlu Bakan Kang Eun-ho ve eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile toplantı yaptı.
25 Ekim'de Çavuşoğlu, eski Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov ve Çad Dışişleri Bakanı Cherif Mahamat Zene ile Ankara'da ayrı ayrı bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim'de G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti. Erdoğan burada, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi kabul ederken, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile de görüştü.
31 Ekim'de ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, aynı gün içerisinde AB Konseyi Başkanı Charles Michel, eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüştü.
İstanbul'da Türk Konseyi Zirvesi ile konseyin adı "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değişti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 8 Kasım'da Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yi telefonla arayarak, silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile Kazımi'nin konutuna yapılan terör saldırısını Türkiye'nin en güçlü şekilde kınadığını ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini Kazımi'ye iletti.
9 Kasım'da Çavuşoğlu, BM Medeniyetler İttifakı'nın (UNAOC) Cenevre Ofisi'nin açılışına katılırken, bir sonraki gün ise Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile İstanbul'da bir araya geldi.
İstanbul'da Türk Konseyi Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, kasımda gerçekleştirilirken, zirvede konseyin adı, "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirildi.
15 Kasım'da Tahran'ı ziyaret eden Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan'la bir araya geldi, resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitti.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başkent Beyrut'ta resmi temaslarda bulunan Çavuşoğlu'nu 16 Kasım'da kabul etti, aynı gün içerisinde Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ve Başbakan Necib Mikati ile görüştü.
17 Kasım'da Çavuşoğlu, Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri Dr. Pornchai Danvivathana ile Bakanlık'ta bir araya geldi, aynı gün Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, görüşmelerin ardından Bakanlık'ta ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez başkanlığında Ankara'da yapıldı.
18 Kasım'da Bakan Çavuşoğlu, Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Nicu Popescu ile Moldova’nın başkenti Kişinev’de yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşürken aynı gün içerisinde Moldova'da Cumhurbaşkanı Maia Sandu ve Başbakan Natalia Gavrilita tarafından kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım'da Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı resmi törenle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.
25 Kasım'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) göreve yeni başlayan Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı, Çavuşoğlu ile bir araya geldi.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı için 27 Kasım'da Aşkabat'a giden Çavuşoğlu, toplantıda bir konuşma gerçekleştirdi, burada Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile de görüştü.
30 Kasım'da başlayan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Letonya'nın başkenti Riga'ya giden Çavuşoğlu, burada İtalyan, Hollandalı, İngiliz, Letonyalı, ABD'li ve Norveçli mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
İstanbul'da 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi düzenlendi
Bakan Çavuşoğlu, aralık ayının ilk haftasında, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere İsveç'in başkenti Stockholm'e gitti. Çavuşoğlu burada, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Finlandiya, Lüksemburg ve Kırgızistan dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı görüştü.
6 Aralık'ta Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı'nın dışişleri bakanları düzeyindeki hazırlık toplantısı kapsamında Doha'da bulunan Çavuşoğlu ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ortak basın toplantısı yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani 7 Aralık'ta bir araya geldi, toplam 15 anlaşma imzaladı.
Çavuşoğlu, 8 Aralık'ta Güney Kore Dışişleri Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Barışı Koruma Bakanlar Toplantısı'na çevrim içi katılarak konuşma yaptı.
12 Aralık'ta Çavuşoğlu, Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen ile başkent Ankara'da Türkiye-Bangladeş ilişkilerini ve iş birliği projelerini Ankara'da ele aldı.
Çavuşoğlu, 15 Aralık'ta resmi ziyaret için bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Al Nahyan, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
16-18 Aralık'ta İstanbul'da 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi düzenlenirken, zirveye birçok devlet ve hükümet başkanı ve dışişleri bakanı katılım gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çavuşoğlu, zirve kapsamında İstanbul'a gelen birçok mevkidaşıyla görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, 19 Aralık'ta Afganistan'daki insani durumu görüşmek üzere gerçekleştirilen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti.
20 Aralık'ta Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah'la Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenlerken hemen sonraki gün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da düzenlenen ve Çekya, Macaristan, Polonya, Slovakya'dan oluşan Vişegrad Grubu (V4) + Türkiye Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı'na katıldı, burada Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile de bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.