Ticaret Bakanı Pekcan: Fatih sondaj gemimizin keşfettiği doğal gaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Fatih sondaj gemimizin Karadeniz'de keşfettiği ülkemize gelir getirecek, iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğal gaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Ankara
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan: "Her Arayan Bulamayabilir ama Bulanlar Arayanlardır."#Fatih sondaj gemimizin Karadeniz’de keşfettiği,ülkemize gelir getirecek,iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğalgaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun. #MüjdelerOlsun— Ruhsar Pekcan (@pekcan) August 21, 2020
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Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her arayan bulamayabilir ama bulanlar arayanlardır." sözlerini anımsatan Pekcan, şunları kaydetti:
"Fatih sondaj gemimizin Karadeniz'de keşfettiği, ülkemize gelir getirecek, iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğal gaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.