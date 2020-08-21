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Politika

Ticaret Bakanı Pekcan: Fatih sondaj gemimizin keşfettiği doğal gaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Fatih sondaj gemimizin Karadeniz'de keşfettiği ülkemize gelir getirecek, iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğal gaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Erhan Cihan Ünal   | 21.08.2020
Ticaret Bakanı Pekcan: Fatih sondaj gemimizin keşfettiği doğal gaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her arayan bulamayabilir ama bulanlar arayanlardır." sözlerini anımsatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Fatih sondaj gemimizin Karadeniz'de keşfettiği, ülkemize gelir getirecek, iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğal gaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun."

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