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Politika

Termik santrallere filtre uygulamasına ilişkin düzenleme kanun metninden çıkarıldı

TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin metinden çıkarılmış haliyle kabul edildi.

Ali Kemal Akan   | 05.12.2019
Termik santrallere filtre uygulamasına ilişkin düzenleme kanun metninden çıkarıldı Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

TBMM

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha görüşülmek üzere geri gönderilen Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, "termik santrallere filtre takılmasını erteleyen" maddesi, kanun metninden çıkarıldı.

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