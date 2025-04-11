TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Suriye'ye yönelik girişimlerin Türk diplomasisinin yükselişini gösterdiğini belirtti
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Suriye'ye yönelik birçok girişim ve faaliyetin, Türk diplomasisinin yükselişini açıkça ortaya koyduğunu belirtti.
Ankara
Ömüraliyev, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2025'te AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
ADF'nin "Türk diplomasisinin her geçen yıl nasıl yükseldiğini ve geliştiğini gösteren bir örnek" olduğunu vurgulayan Ömüraliyev, bu tür diyaloglar, ikili ve çok taraflı görüşmeler aracılığıyla Türk diplomasisinin sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de birçok başarı elde ettiğini belirtti.
Ömüraliyev, "Suriye'deki mevcut duruma ve komşu ülkelere bakarsak, Rusya, Ukrayna ve diğer çatışma bölgeleri dahil birçok girişim ve faaliyet, Türk diplomasisinin yükselişini açıkça ortaya koyuyor. Bu tür forumlar herkes için daha da önemli hale geliyor." ifadelerini kullandı.
ADF'de ilk kez 2024'te Türk Devletleri Teşkilatı için özel bir panel düzenlendiğine dikkati çeken Ömüraliyev, bu kapsamda 2040 Vizyonu ve dış ilişkiler dahil çeşitli alanlardaki hedeflerin ele alındığını kaydetti.
Ömüraliyev, "Dışişleri bakanlarımız bir araya geldi, ben de moderatör olarak görev aldım. Organizasyonumuzun mevcut durumu ve geleceği hakkında konuştuk." dedi.
"Biz eşsiz bir teşkilatız"
Türk Devletleri Teşkilatı'nın proje odaklı bir teşkilat olduğunu dile getiren Ömüraliyev, yıllık düzenlenen devlet başkanları zirvesi ya da bakanlar düzeyindeki toplantıların yanı sıra halihazırda dış politika, ekonomi, ticaret, turizm, enerji, spor, uzay çalışmaları ve savunma dahil 35'ten fazla alanda aktif olarak çalıştıklarına işaret etti.
Ömüraliyev, "Biz eşsiz bir teşkilatız. Tarihimiz, geleneklerimiz, kültürümüz, dilimiz ve gerektiğinde dinimize dayanan bir yapıdayız. Dünyada çok sayıda hükümetler arası organizasyon var, hepsi kendi çapında başarılı ve işliyor. Ancak bizim teşkilatımız, saydığım bu temellere dayalı olması açısından farklı." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.