Dolar
9.96
Euro
11.40
Altın
1,860.26
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,638.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

15 HDP'li, 1 DBP'li milletvekiline ait dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin tezkereler Meclis Başkanlığına sunuldu.

Sinan Uslu   | 12.11.2021
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM

TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un da arasında bulunduğu 16 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığına sunuldu.

15 HDP'li, 1 DBP'li milletvekiline ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Toğrul'un yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz.

Gelen fezlekeler arasında Nuran İmir, Hasan Özgüneş ile Salihe Aydeniz'in ikişer dosyası bulunuyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 759 bin 678’e çıktı
Almanya Sağlık Bakanı, Kovid-19 salgınındaki durumun ciddiyeti konusunda uyardı
Kovid-19 akciğer hastalarında uzun süreli halsizliğe neden oluyor
Kovid-19 salgını dünya genelinde depresyon ve kaygı bozukluğunu artırdı
Kovid-19'dan korunmak için sırası gelenlere 3. doz aşı tavsiyesi

Benzer haberler

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

İYİ Partili Türkkan hakkında hazırlanan fezleke Meclis'te