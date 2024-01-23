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Politika

TBMM TV, bütçe görüşmelerinin oturum aralarında 18 saat haber yayını yaptı

TBMM Başkanvekili Bozdağ, Genel Kurul'daki 2024 yılı bütçe görüşmelerinin oturum aralarında, TBMM TV'de 18 saat haber yayını yapıldığını bildirdi.

Kemal Karadağ  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
TBMM TV, bütçe görüşmelerinin oturum aralarında 18 saat haber yayını yaptı

TBMM

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın, TBMM TV'nin bütçe görüşmelerinde yaptığı yayınlara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

TBMM TV'nin, 11-25 Aralık'ta, Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinin oturum aralarında 18 saat haber yayını yaptığını belirten Bozdağ, ayrıca TBMM TV'nin, bütçe görüşmeleri süresince ihtisas, araştırma komisyonları ve alt komisyonlarla ilgili de 380 dakika haber yayımladığını aktardı.

Bekir Bozdağ, bütçe döneminde ihtisas, araştırma komisyonları ve alt komisyonların başkanlarıyla Türkiye gündemindeki konular ile dış gelişmelere dair röportaj yapıldığını dile getirdi.

TBMM TV'nin, kuruluşundan bugüne kadar haber yayınlarında tüm ihtisas, araştırma komisyonları ve alt komisyonların başkanlarıyla röportajlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bütçe görüşmeleri sırasında milletvekilleri tarafından TBMM'de yapılan basın toplantıları TBMM TV tarafından haber yapılarak yayımlanmıştır. TBMM TV, siyasi parti ve milletvekillerinin hepsine yer vermekte ve yayımlamaktadır. Bütçe görüşmelerinin oturum aralarında verilen haberlerde, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığının Basın Toplantısı Uygulamasına girerek basın toplantısı yapmak için ana bina basın toplantı salonunda günlük randevu alan, basın toplantıları ve duyurular takviminde yer alan tüm milletvekillerinin toplantıları takip edilerek haberleştirilmiş, gün içinde yayımlanmıştır."

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