TBMM KİT Komisyonunda, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2021-2022 yılı hesapları, TBMM KİT Komisyonunda görüşüldü.
TBMM
TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Komisyona yaptığı sunumda, Türkiye'nin, Asya ile Avrupa arasındaki stratejik konumu ile bulunduğu coğrafyanın en önemli ve değerli lojistik üssü olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.
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"Ülkemizin bu potansiyelini hayata geçirmek için son 22 yılda 62,8 milyar doları demir yolu sektörüne olmak üzere ulaştırma sektörüne 280 milyar dolar tutarında yatırım yapılmış, demir yolu sektörüne yapılan yatırımın yüzde 60'ı olan 37,7 milyar doları Teşekkülümüzce gerçekleştirilmiştir" diyen Kurt, yapılan yatırımlarla 2 bin 251 kilometre hızlı demir yolu ağıyla insanların yeni ulaşım konforuyla tanıştırıldığını, böylece Türkiye'nin dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'ncı yüksek hızlı tren işletmecisi olduğunu ifade etti.
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kurt, Teşekkülün, Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında, altyapı işletmecisi olarak yeni hatların inşası, trenlerin seyrüseferi ve trafik yönetimi ile tüm hatların bakım onarımı, liman ve feribot işletmeciliği görevlerini ifa etmeye devam ettiğini anlattı. Kurt, yolcu, yük ve lojistik hizmetlerinin ise bağlı ortaklık TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yürütüldüğünü söyledi.
Veysi Kurt, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı hedefleri doğrultusunda 3 bin 830 kilometresi hızlı tren, 186 kilometresi konvansiyonel hat olmak üzere, 4 bin 16 kilometrelik yeni demir yolu hattında yapım çalışmalarının yürütüldüğüne dikkati çekerek, doğu-batı ve kuzey-güney akslarında yeni taşıma koridorlarının oluşturulması amacıyla 5 bin 360 kilometrelik demir yolu hattında etüt ve proje çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.
Geçen yıl itibarıyla toplam 99 proje kapsamında 52 milyar lira yatırım harcaması gerçekleştirdiklerini dile getiren Kurt, "Bu projeler sayesinde yük ve yolcu taşımacılığında önemli artışlar sağlandı. 2024'te 357 milyon yolcu taşınırken, limanlarımızda 8,3 milyon ton yük elleçlenmiş, 476,7 bin ton feribot yükü taşınmıştır." diye konuştu.
Kurt, 6 Şubat depremleri nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi için bugüne kadar 19 milyar lirası yatırım, yaklaşık 200 milyon lirası cari gider olmak üzere toplam 19,2 milyar lira harcama yapıldığını belirterek, önemli yük koridoru olan ve depremde büyük hasar gören Malatya Narlı-Nurdağı kesiminin açılması için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindiğini, 1 ay içinde aktif olmasının planlandığını bildirdi.
"5 şehirde 291 kilometrelik kent içi banliyö hizmeti veriliyor"
TCDD olarak şehir içi banliyö sistemleri ile özellikle büyükşehirlerin ulaşım ve trafik problemlerinin çözümüne katkı sağladıklarına işaret eden Kurt, 5 şehirde 291 kilometrelik ulusal demir yolu ağı üzerinde kent içi banliyö hizmeti verildiğini vurguladı.
Kurt, Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin 2024 yılı ihracatının 262 milyar dolar olduğunu, bunun yüzde 56'sının deniz yolu, yüzde 33'ünün kara yolu, yüzde 10'unun hava yolu ve yüzde 0,7'sinin ise demir yoluyla taşındığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye, küresel ticaretteki mevcut konumunu güçlendirmek ve demir yolu ulaşımının taşımacılıktaki payını artırmak için yatırımlarına hızla devam etmektedir. Bu kapsamda Türkiye'den geçen taşıma koridorları üzerinde, demir yolu altyapısının güçlendirilmesi, sanayicilerimizin yükünü demir yoluyla taşıyarak rekabet gücünün artırılması için lojistik merkezlerin ve iltisak hatlarının yaygınlaştırılması, ülkemizin önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedefler kapsamında ilgili ülkelerle işbirliği içerisinde geliştirilen Çin-Hazar-Türkiye-Avrupa destinasyonunda, Orta Koridor'un güçlendirilmesi amacıyla yoğun çalışma yürütülmektedir."
Türkiye Yüzyılı'nda, demir yolu sektörüne yönelik yatırımlarla birlikte gelişmiş demir yolu altyapısı inşa etmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kurt, "Ülkemizin doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım koridorlarında, daha hızlı, daha güvenli ve ekonomik demir yolu taşımacılığı yaparak ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Kurt, Komisyonda dile getirilen soru ve önerilerin ardından liyakat ile ilgili eleştirilere değindi. Mühendis olarak girdiği Kurumda, 1,5 yıldır Genel Müdür olarak görev yaptığını anlatan Kurt, Genel Müdür yardımcıları ile Yönetim Kurulu üyelerinin de Kurumda uzun yıllar görev yaptığını söyledi.
Veysi Kurt, tüm iş ve işlemlerin hukuka uygun olmasına dikkat ettiklerini de belirtti.
Görüşmelerin ardından Komisyonda, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün 2021-2022 dönemi hesapları ibra edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.