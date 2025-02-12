Dolar
36.10
Euro
37.52
Altın
2,903.50
ETH/USDT
2,690.20
BTC/USDT
97,754.00
BIST 100
9,779.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belirlendi

TBMM Genel Kurulunda, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun üyeleri belirlendi.

Gazi Nogay  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belirlendi

TBMM

Genel Kurulda, grup önerilerinin görüşülmesinin ardından Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üye seçimi yapıldı.

Buna göre, komisyon üyeleri şu isimlerden oluştu:

"AK Parti'den Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, İstanbul Milletvekilleri İsmail Erdem ve Nurettin Alan, Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, Kayseri Milletvekili Murat Çıngı, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Muğla Milletvekili Kadem Mete, Niğde Milletvekili Cevahir Özyurt, CHP'den Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Sururi Corabatır, Bolu Milletvekili Türker Ateş, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, DEM Parti'den Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, İstanbul Milletvekili Keziban Konukçu Kök, MHP'den Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ve Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Yeni Yol Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar."

Komisyon, ilk toplantısında başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimini yapacak. Çalışma süresi 3 ay olacak komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de devrilen okul servisindeki 7 kişi kazayı yara almadan atlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Bazı illerde kar yağışı dolayısıyla okullar tatil edildi
Milli İstihbarat Teşkilatının "2024 Yılı Faaliyet Raporu" yayımlandı

Benzer haberler

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belirlendi

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belirlendi

TBMM'de, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair karar Resmi Gazete'de

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi bir yıl daha uzatıldı

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi bir yıl daha uzatıldı

TBMM'de Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek

TBMM'de Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet