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Politika

TBMM Karma Komisyonu'ndan Başarır ve Türkkan hakkında karar

Adem Balta   | 02.03.2023
TBMM Karma Komisyonu'ndan Başarır ve Türkkan hakkında karar

TBMM
TBMM Karma Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar verdi.

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