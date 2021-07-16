TBMM Genel Kurulunda ekonomiye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı
TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlandı.
TBMM
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşüldü.
Kabul edilen öneriyle, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlanması kararlaştırıldı.
Öneriye göre ayrıca, Meclis 17-18 ve 19 Temmuz Pazartesi gününe kadar çalışacak. Gündemdeki konuların tamamlanmasının ardından Meclis, 1 Ekim'e kadar tatile girecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.