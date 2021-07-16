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Politika

TBMM Genel Kurulunda ekonomiye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlandı.

Adem Balta   | 16.07.2021
TBMM Genel Kurulunda ekonomiye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı

TBMM

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Kabul edilen öneriyle, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlanması kararlaştırıldı.

Öneriye göre ayrıca, Meclis 17-18 ve 19 Temmuz Pazartesi gününe kadar çalışacak. Gündemdeki konuların tamamlanmasının ardından Meclis, 1 Ekim'e kadar tatile girecek.

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