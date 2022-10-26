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Politika

TBMM Genel Kurulunda Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası kabul edildi

Gazi Nogay   | 26.10.2022
TBMM Genel Kurulunda Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası kabul edildi

TBMM

Ahmet Eşref Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifası, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Bağımsız Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'nın milletvekilliğinden istifasını oylamaya sundu.

Yapılan oylamada istifası kabul edilen Fakıbaba'nın milletvekilliği düştü.

Fakıbaba'nın istifasıyla AK Parti 286, CHP 134, HDP 56, MHP 48, İYİ Parti 37, TİP 4, Demokrat Parti 2, Memleket Partisi 2, BBP, DEVA, DBP, Saadet Partisi, Yenilik Partisi ve Zafer Partisi 1'er sandalyeye sahip olurken, 5 bağımsız ve 20 boş sandalye bulunuyor.


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