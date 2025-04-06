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Politika

TBMM Genel Kurulu, Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi'ni görüşecek

Genel Kurul, Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Kemal Karadağ  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
TBMM Genel Kurulu, Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi'ni görüşecek

TBMM

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ramazan Bayramı'nın ardından haftalık çalışmasına 8 Nisan Salı günü başlayacak Genel Kurul, İklim Kanunu Teklifi'ni ele alacak.

Teklife göre, her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Sera gazı emisyonları, Ulusal Katkı Beyanı, net sıfır emisyon hedefi ile İklim Değişikliği Başkanlığının strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak.

İklim Değişikliği Başkanlığı, ulusal, sektörel ve tematik raporlar hazırlayacak; teşvik mekanizmaları geliştirecek, Türkiye Yeşil Taksonomisini kuracak. İthal edilen malların gömülü sera gazı emisyonlarını ele almak için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kurulabilecek.

İklim Değişikliği Başkanlığınca Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak. Karbon Piyasası Kurulu, ulusal tahsisat planını onaylayacak, ETS piyasasında ücretsiz tahsisatların dağılımına karar verecek. Doğrudan sera gazı emisyonlarına neden olan faaliyetleri yürüten işletmelerin, İklim Değişikliği Başkanlığından sera gazı emisyon izni alması zorunlu olacak.

Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlar, 500 bin Türk lirasından 5 milyon Türk lirasına kadar idari para cezasına çarptırılacak.

Ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2,5 milyon Türk lirası, bu maddeleri içeren ürünlere veya ekipmana bakım, onarım ve servis amaçlı hizmet veren gerçek ve tüzel kişilere 250 bin Türk lirası, bu maddeleri içeren ürünlerin veya ekipmanın etiketlenmesi hükümlerine uymayanlara 120 bin Türk lirası idari para cezası verilecek.

Florlu sera gazlarına ilişkin usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak, florlu sera gazlarını kullanan, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2,5 milyon Türk lirası idari para cezası verilecek ve 3 aydan 6 aya kadar Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi verilmeyecek.

Doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporu bulunmayan işletmelere 1 milyon Türk lirasından 10 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya gelecek olan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, 10 Nisan Perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap edecek.

Araştırma komisyonlarının gündemi

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, İstanbul ve Sakarya Üniversitelerinden akademisyenleri dinleyecek, yangın soruşturmasında görevli bilirkişilerden bilgi alacak.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nda ise Adalet Bakanlığı yetkilileri ile akademisyenler milletvekillerini bilgilendirecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

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