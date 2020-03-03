Euro
6.87
Dolar
6.17
BIST 100
109,778.60
Altın
1,602.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bahar Kalkanı Operasyonundan yeni görüntüler
logo
Politika

TBMM Genel Kurulu İdlib gündemiyle kapalı oturumda toplandı

TBMM Genel Kurulu, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı.

Sinan Uslu,Ertuğrul Subaşı   | 03.03.2020
TBMM Genel Kurulu İdlib gündemiyle kapalı oturumda toplandı Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

TBMM

TBMM Genel Kurulu, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya ırkçılıkla mücadele için önce sorunla yüzleşmeli
Planlı seçim: Netanyahu’nun Trump destekli yeni İsrail’i
Orta Doğu'da silahlanma yarışı 2019'da da hız kesmedi
1940'ta savaş nedeniyle iptal edilen Tokyo Olimpiyatları bu kez virüs tehdidi altında
Brexit sonrası İngiltere'yi zorlu bir süreç bekliyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştü

TBMM Genel Kurulu İdlib gündemiyle kapalı oturumda toplandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Hiçbir zaman Suriye'deki rejimi savunmadık savunmuyoruz da

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
Esed rejimi ve Rusya'dan İdlib'deki sivil yerleşimlere saldırı: 12 ölü

Esed rejimi ve Rusya'dan İdlib'deki sivil yerleşimlere saldırı: 12 ölü

'Elmacı dede' mehmetçiğe tatlı dağıtmak için memleketi Denizli'den Hatay'a geldi

'Elmacı dede' mehmetçiğe tatlı dağıtmak için memleketi Denizli'den Hatay'a geldi