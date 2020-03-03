TBMM Genel Kurulu İdlib gündemiyle kapalı oturumda toplandı
TBMM Genel Kurulu, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı.
TBMM
TBMM Genel Kurulu, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum için toplandı.
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