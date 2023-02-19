Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,693.40
BTC/USDT
24,602.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay sınır hattında karadan ve havadan incelemelerde bulundu, sınırın sıfır noktasındaki hudut karakollarını denetledi. VTR
logo
Politika

TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Aynur Ekiz   | 19.02.2023
TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı

TBMM

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem." ifadelerine yer verdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD: Artçı sarsıntı 6 bin 40'a ulaştı
Avrupalılar "gönül köprüsü" ile Malatyalı depremzedelere el uzatıyor
Erciş'e gelen depremzedelerden 400'ü öğrenci yurdunda misafir ediliyor
Bakan Akar: 'Sınırlardan sığınmacı akını' iddiaları tamamen gerçek dışıdır
Türk Kızılay mobil sağlık araçları deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

Benzer haberler

TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı

TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatıldı

OHAL ilan edilen illerde sağlık ve yargı alanlarında alınan tedbirler TBMM'de

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinden deprem bölgesi için 1 milyon lira bağış

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinden deprem bölgesi için 1 milyon lira bağış
Elbistan'da enkaz altında kalan 14 yaşındaki Fatma 104. saatte kurtarıldı

Elbistan'da enkaz altında kalan 14 yaşındaki Fatma 104. saatte kurtarıldı

TBMM'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

TBMM'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet