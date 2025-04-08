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Politika

TBMM Başkanvekili Bozdağ, Karadağlı mevkidaşı Nurkovic'le görüştü

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, resmi davet üzerine Türkiye'de bulunan Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Mirsad Nurkovic ile bir araya geldi.

Kemal Karadağ  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
TBMM Başkanvekili Bozdağ, Karadağlı mevkidaşı Nurkovic'le görüştü Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

TBMM

Bozdağ, Meclis'teki görüşmede, Karadağ'ın, bölgenin istikrarını sağlayan önemli aktörlerden biri olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesini istediklerini belirten Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic arasında da siyasi diyaloğun ve dostluğun bulunduğunu kaydetti.

Karadağ Parlamentosu çalışanlarına Türkçe eğitimi verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Bozdağ, iki ülkenin milletvekillerinin birçok alanda başarılı işbirliği yürüttüğünü belirtti.

Karadağ'ın kalkınmasına katkı sunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA), 500'ün üzerinde projeye destek verdiğini aktaran Bozdağ, "Ekonomik kalkınma hem Türkiye'nin hem Karadağ'ın önceliklerindendir. Türk iş dünyasının Karadağ'a ilgisi son yıllarda giderek arttı. İkili ticaret hacmimiz iyi bir ivme yakaladı." dedi.

Bekir Bozdağ, 500'ün üzerinde Karadağlı öğrencinin burs alarak Türkiye'de eğitim gördüğünü de dile getirdi.

"Türkiye'ye şükranlarımızı sunuyoruz"

Karadağ Meclis Başkan Yardımcısı Nurkovic ise Karadağ ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin uzun yıllara dayandığını hatırlattı.

İki ülke arasındaki ilişkinin dostluk çerçevesinde sürdüğünü dile getiren Nurkovic, "Azınlıkların Karadağ'daki konumu itibarıyla Türkiye'ye katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Biz bundan dolayı müteşekkiriz ve buna saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Nurkovic, Karadağ ile Türkiye arasında ortak noktaların iki ülkeyi birleştirdiğini vurguladı.

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