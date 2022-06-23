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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Turgut İçen ve Oğuzhan Arduç için taziye mesajı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Eren Abluka-18 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen için taziye mesajı yayımladı.

Ertuğrul Subaşı   | 23.06.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit Turgut İçen ve Oğuzhan Arduç için taziye mesajı

TBMM

TBMM (AA) - Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Eren Abluka-18 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışmada şehit olan kahraman askerlerimiz Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'e Cenabıhak'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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