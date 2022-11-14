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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit polis Fethi Sekin'in vefat eden babası için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2017 yılında İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Adem Balta   | 14.11.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit polis Fethi Sekin'in vefat eden babası için taziye mesajı

TBMM

Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'in kıymetli babası Mehmet Zeki Sekin, terörün acısını yaşadığımız bu günde Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun. Böylesine cesur ve vatansever bir evlat yetiştiren Mehmet amcamıza Cenabıhak'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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