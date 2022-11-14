TBMM Başkanı Şentop'tan şehit polis Fethi Sekin'in vefat eden babası için taziye mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2017 yılında İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
TBMM
Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'in kıymetli babası Mehmet Zeki Sekin, terörün acısını yaşadığımız bu günde Hakk'a yürüdü. Mekanı cennet olsun. Böylesine cesur ve vatansever bir evlat yetiştiren Mehmet amcamıza Cenabıhak'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Kahraman şehidimiz Fethi Sekin’in kıymetli babası Mehmet Zeki Sekin, terörün acısını yaşadığımız bu günde Hakk’a yürüdü. Mekânı cennet olsun.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 14, 2022
Böylesine cesur ve vatansever bir evlat yetiştiren Mehmet amcamıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.