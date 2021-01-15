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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan, Sağlık Bakanı Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarının büyük gayretiyle Kovid-19 salgınının yenileceğine olan inancını ifade etti.

Aynur Ekiz   | 15.01.2021
TBMM Başkanı Şentop'tan, Sağlık Bakanı Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, aşı programına verdiği destek için teşekkür ettiği Twitter'daki paylaşımına karşılık verdi.

Şentop, paylaşımında, "Büyük gayretleriniz için size ve bütün sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz. İnsanüstü bu büyük gayretleriniz salgını yenmemizi sağlayacaktır; inanıyoruz, güveniyoruz." ifadelerine yer verdi.

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