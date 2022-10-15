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Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesinde patlama Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesinde patlama Patlamanın meydana geldiği maden ocağı ve bölgedeki çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.
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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı arayarak bilgi alan Mustafa Şentop, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa diledi.

Gazi Nogay   | 15.10.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TTK Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı arayarak bilgi aldı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa diledi.

TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şentop, Vali Arslan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Arslan'dan maden ocağında gerçekleşen patlamayla ilgili son gelişmelere ilişkin bilgi alan Şentop, Arslan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Şentop, can kaybının artmaması temennisinde bulundu.

Bu arada Şentop, maden ocağında hayatını kaybeden vatandaşlar için Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil, yaralılara acil şifa dileyen Şentop, "Dualarımız mahsur kalan kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması ve can kaybının artmaması için. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, TBMM Başkanı Şentop, temel atma ve bazı toplantıları içeren yarınki Gaziantep programını, yaşanan elim olay nedeniyle iptal etti.

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